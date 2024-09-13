Зимове сонцестояння 2024 року: точний час, чому цей день був настільки важливим для українців

Зимове сонцестояння є найкоротшим днем року. Зазвичай воно припадає на 21 або 22 грудня — в залежності від того, чи це високосний рік, чи ні.

Коли день зимового сонцестояння 2024 року

2024 року в Україні день зимового сонцестояння відбудеться 21 грудня о 11:19 годині за UTC+2.

Що означає зимове сонцестояння як астрономічне явище

Північна півкуля планети Земля нахилена у бік, що є протилежним до Сонця. Візуально, своєї найнижчої точки вона досягає на небі саме 21 або 22 грудня.

Через це тривалість світового дня у день зимового сонцестояння найменша протягом всього року. 21 грудня 2024 року вона становитиме всього лише 8 годин 4 хвилин та 17 секунд.

Однак, після дня зимового сонцестояння тривалість світового дня буде поступово збільшуватися. В цей період у Північній півкулі розпочинається астрономічна зима, а у Південній — астрономічне літо. Так триватиме до дня літнього сонцестояння.

Зимове сонцестояння у традиціях українського народу

Коли день зимового сонцестояння / Фото: Unsplash

В українських традиціях дохристиянських часів існували вірування і святкування, що були пов'язані з сонцеворотом. Наші предки дуже шанували Сонце, яке дарувало землі тепло та світло.

Так як від дня зимового сонцестояння день починає збільшуватися, то наші предки вважали цей момент перемогою сил добра над злом, світла над темрявою.

В ніч зимового сонцестояння в давні часи існувала традиція святкувати в цей період Свято Коляди. Це був слов'янський бог, що втілював у собі Сонце.

Люди зазвичай прикрашали будинки ялинковими гілками, пекли обрядовий хліб круглої форми, вночі палили багаття, яке повинно було "прогнати" темряву.

Народні прикмети у день зимового сонцестояння

Іній на деревах з'явився цього дня — наступного сезону буде великий урожай жита та пшениці.

Падає дощ — чекайте на таку ж дощову весну.

Морозна погода — до м'якої, але сніжної зими.

Яка погода в день зимового сонцестояння, такою ж вона буде і 31 грудня.

Читайте також: