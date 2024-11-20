Зимовий манікюр 2025 року: стилісти назвали п'ять головних антитрендів — так фарбувати вже не модно

Мода на манікюр така ж мінлива, як і на одяг. Щороку з'являються нові тренди, а старі стають справжніми антитрендами. Від яких рішень краще відмовитися взимку 2024-2025 року, щоб мати модний вигляд?

На зиму 2024-2025 року обирайте стримані відтінки та мінімалістичні дизайни. Стилісти і nail-майстри радять уникати кількох технік, які були надзвичайно популярними минулих сезонів. Який манікюр не варто робити, щоб не мати старомодний вигляд?

Надто яскравий неон

Неонові нігті / Фото: Фото з відкритих джерел

Кислотні кольори ще зовсім недавно були дуже популярними, але в прийдешньому сезоні про них краще забути. Справа в тому, що в холодний зимовий період неон має зовсім неорганічний вигляд. Замість нього майстри радять звернути увагу на пастельні відтінки та темні глибокі кольори. Вони вписуються в зимову атмосферу просто ідеально.

Складні 3D-дизайни

3D-дизайн на нігтях / Фото: Фото з відкритих джерел

Камінці, перлини та інші декоративні елементи, які допомагають створити складний об'ємний манікюр можна використовувати для особливих подій, але на щодень вони зовсім не підходять. Насамперед, це пояснюється тим, що в зимовий сезон 3D-дизайни зовсім не практичні і важкі. Але також в новому сезоні буде тренд на природність, тому такий манікюр вже потрохи втрачає свою актуальність.

Гострі і дуже довгі нігті

Гострі і дуже довгі нігті / Фото: Фото з відкритих джерел

Дуже довгі та гострі, як у кішки, нігті вже давно відходять в минуле. Вони мають надто агресивний вигляд, а ще дуже заважають у повсякденному житті, а тому зовсім непрактичні. Особливо такі нігті заважатимуть взимку. До того ж, майстри кажуть, що така форма підходить далеко не всім дівчатам.

Тваринні принти

Тваринні принти / Фото: Фото з відкритих джерел

Принти, які імітують шкіру тигра, леопарда, зебри тощо, ще зовсім недавно були на піку популярності. Однак заказ такий дизайн вже вважається застарілим. Більше того, він погано поєднується з зимовим гардеробом, який містить стримані текстури і кольори.

Матове покриття з яскравими відтінками

Матове покриття з яскравими відтінками / Фото: Фото з відкритих джерел

Таке покриття вважалося справжнім трендом кілька сезонів поспіль. Однак матовий фініш та яскраві кольори взимку 2024-2025 року вже встратили актуальність. Хоча такий манікюр і має досить незвичний вигляд, він також ще й дуже строкатий. Для матового фінішу взимку краще обирати темні глибокі відтінки.

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