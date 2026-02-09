Жінка 40 років грала у лотерею і несподівано стала мультимільйонеркою: у чому її секрет

Гроші / © pexels.com

Літня домогосподарка з Малайзії зірвала джекпот у розмірі 40,29 мільйона рингітів (приблизно 10,2 мільйона доларів), вгадавши всі шість чисел у розіграші лотереї Supreme Toto 6/58.

Про це повідомляє Оriental daily.

Зазначається, що жінка проживає в передмісті Джорджтауна. Вона йшла до своєї перемоги понад сорок років, адже почала купувати лотерейні білети ще у 1980-х роках. Окрім головного призу, переможниця отримала додатковий бонус у сумі 173 152 рингіти, що дорівнює близько 44 тисячам доларів. Про неймовірний успіх офіційно повідомила лотерейна компанія STM Lottery Sdn Bhd. Жінка придбала свій щасливий квиток за 420 рингітів, обравши комбінацію чисел 19, 29, 32, 39, 40 та 54.

За словами нової мільйонерки, вона перевірила результати рано-вранці після безсоння і була настільки схвильована новиною, що більше не змогла заснути. Попри колосальну суму, вона заявила про намір продовжувати вести звичний скромний спосіб життя.

Родина переможниці сприйняла виграш як особливий подарунок до Китайського Нового року. Чоловік жінки зазначив, що вони планують розділити частину коштів між родичами, а решту зберегти для забезпечення фінансової стабільності в майбутньому. Це вже не перший випадок незвичайного везіння в країні за останній час: раніше місцевий підприємець виграв понад 3 мільйони доларів завдяки числам, які випадково вказала його маленька донька під час спільної настільної гри.

