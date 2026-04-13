Американка знайшла у стіні підвалу свого старого будинку схованку з сотнями порожніх пляшок. Виявилося, що колишній господар роками таємно складав туди порожній «посуд».

Про це пише Mirror.

Жінка розповіла про свій досвід на платформі Reddit. Це відкриття відбулося в першу ж ніч після переїзду до будинку. Під час огляду підвалу з ліхтариком вона помітила вузький отвір між балками перекриття, що вів до порожнини фундаменту. Спочатку власниця планувала використати цю щілину для прокладання кабелів, проте вирішила дослідити простір за допомогою камери телефона.

Усередині прихованої ніші виявилася ретельно складена піраміда з пляшок віскі однієї марки — Lord Calvert. Пляшки різних розмірів (п’яти, пінти та кварти) заповнювали простір майже до самого верху фундаменту.

Пояснення незвичайній знахідці надав сусід. За його словами, колишній господар будинку працював столяром у підвалі та мав залежність від алкоголю. Щоб приховати свою звичку від дружини, він роками викидав порожню тару в отвір у стіні, де пляшки залишалися непоміченими. Власниці вдалося дістати лише близько десяти пляшок, оскільки решта розташована занадто глибоко в структурі фундаменту.

Користувачі Мережі в коментарях до допису поділилися подібними історіями. Дехто згадав випадки знаходження цінних пляшок часів «сухого закону» під підлогою старих будівель. А інші розповіли про майстрів, які ховали порожні пивні банки всередину стін, жартуючи, що це допоможе краще тримати тепло.

