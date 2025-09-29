Жінка купила сумку у секонгенді, а знайшла скарб: що там було

Секонд-хенд / © Associated Press

Справжня удача спіткала жінку, яка придбала бордову сумку у секонгенді всього за $8 (6 фунтів стерлінгів). Покупниця, якій просто сподобався дизайн аксесуара, виявила у ньому захований невеликий статок.

Про це пише Мirror.

Перевіривши покупку вдома, вона знайшла у сумці $118 (87 фунтів стерлінгів) готівкою.

«Я знайшла гроші у своїй секондгенд гаманці! Ніколи в найсміливіших мріях я б такого не уявила. Найцікавіший день секондгенду в моєму житті!», — поділилася щасливиця на Reddit.

Вона додала, що була вражена тим, як багато людей жертвують речі, не перевіряючи їх вміст. Її допис викликав шквал коментарів від інших користувачів, які ділилися власними історіями про несподівані знахідки: від $5 у мисливській куртці до 24-каратного золотого ланцюжка у вживаній сумці та навіть $800 у старовинній книзі.

Не лише гроші: знахідка у вінтажній сумці Gucci

Втім, гроші — не єдиний скарб, який можна знайти у таких магазинах. Інша мисливиця за вигідними покупками розповіла на Reddit про свою зворушливу знахідку: у подарованій вінтажній сумочці Gucci 1973 року випуску вона виявила рукописну записку.

Записку залишила жінка на ім’я Шелія, яка щойно вийшла на пенсію. Така знахідка стала емоційним бонусом до рідкісного аксесуара. Покупниця припустила, що люди, які віддали цю річ, ймовірно, навіть не помітили ні сумку такого рівня, ні вміст всередині.

Нагадаємо, у час, коли онлайн-магазини пропонують купівлю будь-якого декору у кілька кліків, похід у секондгенд або на блошиний ринок може здатися застарілою ідеєю. Але саме там приховані справжні скарби — стильні, унікальні та водночас бюджетні.

Також у секондгенді можна знайти неймовірні прикраси, дизайнерський одяг або предмети декору, які більше ніде не зустрінеш. До того ж — це економно та екологічно. Але навіть у «раю для шукачів скарбів» є підводні камені. Не все, що має привабливий вигляд на полиці, може стати доречним або безпечним подарунком.