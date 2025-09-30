Жінка проміняла колцентр на найбруднішу роботу у світі: тепер вона заробляє мільйони

Сара тепер працює і прибирає каналізацію / © SWNS

28-річна Сара Томпсон з Великої Британії кардинально змінила своє життя і фінансове становище, залишивши офісну роботу заради нетрадиційної професії. Жінка проміняла колцентр, де пропрацювала шість років, на посаду інженера з обслуговування каналізаційних систем у сімейному бізнесі.

Про це пише The Sun.

Завдяки цьому рішенню її річний дохід зріс більш ніж удвічі: від 19 тисяч до 40 тисяч фунтів стерлінгів (понад 1,9 млн грн).

Сара почала навчання у жовтні 2022 року і жодного разу не пошкодувала про свій вибір.

«Чесно кажучи, це найкраще, що я коли-небудь робила», — зізналася вона.

Жінка покинула свою «дівчачу» офісну роботу, щоб подвоїти свій дохід як інженер з каналізації / © The Sun

Нові обов’язки та переваги

Тепер робочі обов’язки Сари включають:

Очищення промислових резервуарів від жирових відкладень.

Видалення пташиного посліду з дахів.

Інспектування каналізаційних систем за допомогою спеціальних камер.

Керування різними типами транспортних засобів і важким обладнанням.

Окрім значного підвищення доходу, Сара зазначає й інші переваги: активна робота на свіжому повітрі значно покращила її фізичну форму. Завдяки новому рівню доходу Сара змогла здійснити велике придбання: вона купила власне житло вартістю 350 тисяч фунтів стерлінгів (понад 19,5 млн грн). Своїм прикладом Сара прагне надихнути інших.

«Я хочу, щоб усі жінки й дівчата знали, що можуть працювати на роботах, які традиційно вважаються чоловічими», — підкреслила вона.

Її історія відповідає загальнобританській тенденції: за останні роки частка жінок у технічних професіях, як-от сантехніка та електрика, зросла на 15%.

