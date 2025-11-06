Жінка перетворила демонстрацію власних рук на щоденний дохід у тисячі доларів

Авіша Тевані з Нью-Йорка / © SWNS

Модель Авіша Тевані з Нью-Йорка, США, співпрацює з відомими світовими брендами і заробляє до 3000 доларів на день, демонструючи лише свої руки. Однак за зовнішньою легкістю такої роботи стоїть сувора дисципліна і безліч обмежень.

Авіша почала кар’єру моделі рук 2020 року. До цього вона працювала стилісткою-фрілансеркою, але все змінилося, коли вона допомагала родичці на фотосесії для весільних обручок. Знімки потрапили до агента, і вже за кілька тижнів дівчина підписала контракт. Про це пише Daily Star.

Відтоді жінка співпрацює з відомими брендами, включно з Dior, Chanel, Pepsi, Starbucks, Absolut Vodka, Kylie Cosmetics та іншими. Зараз вона заробляє до 3000 доларів (126 тисяч гривень) на день, але з кожним роком попит на її послуги тільки зростає.

«Після підписання першого контракту все пішло сніговим комом. Тепер я працюю одразу з кількома агентствами — у кожного своя спеціалізація: руки, ноги, шия, вуха», — розповідає американка.

Щоб зберегти бездоганний вигляд своїх рук, 35-річній Авіші довелося відмовитися від звичних занять. Вона більше не їздить на велосипеді, адже в минулому вже ламала лікоть і зап’ястя. Також перестала займатися боксом.

«Я не можу ризикувати руками. Навіть під час тренувань одягаю рукавички для пауерліфтингу, щоб не було мозолів», — зазначила модель.

Руки на мільйон / © SWNS

Тепер американка миє посуд тільки в рукавичках і уникає будь-яких травмонебезпечних ситуацій. Підготовка до фотосесії включає манікюр за індивідуальними вимогами клієнта, а у звичайному житті вона дуже обережна, адже будь-яке пошкодження може коштувати дорогого контракту.

За словами Авіші, робота моделі рук вимагає не тільки краси, а й витривалості. Зйомки можуть тривати від двох до дванадцяти годин, а в команді може бути до 35 осіб.

«Багато хто думає, що це просто „тримати речі“. Але це дуже складно. Потрібно проявляти креативність, показати продукт, зробити бренд привабливим і водночас тримати руку ідеально», — каже вона.

Процес знімання реклами / © SWNS

Іноді клієнт має лише один екземпляр продукту, наприклад, помаду або ювелірний виріб, тому помилка неприпустима.

«На зйомці для Chanel до Дня святого Валентина я тримала голуба — на все пішло два дні, а манікюр довелося переробляти тричі», — згадує модель.

Авіша зазначає, що індустрія моди стає більш різноманітною та інклюзивною.

«Бути людиною із середнім тоном шкіри зараз дуже вигідно. Клієнти шукають неоднозначні образи — завдяки цьому в мене стало більше роботи. Я вдячна за це», — додала вона.

