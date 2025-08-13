ТСН у соціальних мережах

Жінка пережила стрімке збільшення грудей на 5 розмірів через рідкісну хворобу

Як рідкісна хвороба змінила життя 25-річної дівчини.

Віра Хмельницька
Жінка пережила стрімке збільшення грудей на 5 розмірів через рідкісну хворобу

Історія дівчини і боротьба з гігантомастією / © ТСН.ua

Мішель Секвена з Південної Африки завжди мала мініатюрний бюст (70A) і почувалася комфортно. Проте раптом, без видимої причини, її груди почали змінюватися. Протягом року бюст дівчини збільшився на п’ять розмірів.

Історія Мішель збільшилися описана в BILD із посианням на коментар дівчини NeedToKnow.

Якось 25-річна дівчина відчула біль у грудях, а також помітила, що вони набувають червонуватого відтінку та сверблять під час носіння бюстгальтера. Впродовж короткого часу розмір чашок зріс до G. А вага грудей спричиняла сильні болі у спині та навіть колінах.

Збільшення грудей на 5 розмірів сталося за рік Фото: Jam Press/@michelle_kino

«Люди думали, що я вагітна, і скрізь, куди б не йшла, на мене дивилися дивно», — розповіла дівчина виданню.

Мішель почала носити вільний одяг і худі, щоб приховати груди.

«Це було дуже пригнічуюче. Люди постійно з мене глузували та пильно розглядали. Моє самопочуття було на нулі», — пояснила вона.

Діагноз: гігантомастія

Після медичного обстеження Мішель діагностували гігантомастію — рідкісне захворювання, яке призводить до надмірного та швидкого росту тканини молочних залоз. У світі відомо лише близько 300 випадків.

Хвороба може виникати випадково або бути пов’язаною з періодом статевого дозрівання, вагітністю, прийомом ліків, зайвою вагою, аутоімунними захворюваннями чи гормональним дисбалансом. Іноді процес розтягується на роки, а іноді — жінки додають кілька розмірів за лічені дні.

Операція за донати з TikTok

Вартість операції зі зменшення грудей перевищувала 7 тисяч євро. Мішель не могла собі її дозволити. Тож вона почала ділитися своєю історією в TikTok і запустила онлайн-збір коштів. Завдяки підтримці підписників їй вдалося прооперуватися. Це допомогло зменшити груди до розміру 75D.

«Я повернула собі життя», — прокоментувала свій стан Мішель.

Але лікарі попереджають: ніхто не може гарантувати, що хвороба не повернеться. Попри це, дівчина залишається оптимістичною та насолоджується новим самопочуттям і свободою.

Інформація, що міститься в цій статті, не призначена для заміни професійної медичної консультації, діагностики чи лікування. Завжди звертайтеся за порадою до лікаря або іншого кваліфікованого медичного працівника з будь-якими питаннями щодо стану вашого здоров'я.

