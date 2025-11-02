- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 2 хв
Жінка "покарала" кота за укус кумедним способом: що вона вигадала (фото)
Жінка опублікувала найгірші фото свого кота, аби провчити бешкетника.
Після того як домашній кіт накинувся на сусідку, його власниця знайшла доволі креативний спосіб покарання. Замість криків чи покарань вона виставила у мережу найсмішніші фото свого «агресора», чим неабияк розвеселила користувачів.
Про це вона розповіла у Reddit.
Жінка розповіла, що обожнює свого кота на ім’’я Піп, але іноді він перетворюється на справжнього бешкетника. «Він вкусив мою сусідку по квартирі, тому я вирішила викласти в інтернет найжахливіші знімки, які в мене є. Я його дуже люблю, але коли він неслухняний — він стає демоном на ім’я Мальфус», — написала вона.
На опублікованих фото Піп виглядає надзвичайно кумедно — перекошені мордочки, безглузді пози та явне невдоволення від того, що його «ганьблять» перед усім світом.
Ці кадри швидко стали вірусними: допис зібрав понад 86 тисяч вподобань і майже дві тисячі коментарів. Користувачі жартували, що Піп, судячи з виразу його мордочки, зовсім не шкодує про свій вчинок.
«Це погляд кота, який упевнений, що вчинив правильно», — пожартував один із коментаторів. Інші ж висловили припущення, що, можливо, сусідка «сама заслужила» укус, а сам кіт виглядає «чарівним навіть у найгіршому світлі».
Чому коти можуть кусатися
Фахівці з організації Cats Protection пояснюють, що укуси у котів часто не є проявом злості. Найчастіше це реакція на страх, стрес або надмірне збудження.
Якщо кіт наляканий або почувається загнаним у кут, він може вкусити, захищаючись.
Іноді укуси — це частина мисливської поведінки, коли тварина не може правильно «випустити пару» і сприймає руку людини як іграшку.
А от випадки, коли кіт ніби «обіймає» і водночас кусає — це типовий спосіб проявити інстинкт полювання, а не агресію.
Тож навіть якщо пухнастий улюбленець іноді «втрачає контроль», інтернет доводить: у руках люблячих господарів навіть його витівки можуть стати приводом для сміху та популярності.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як кішки розуміють, що господар скоро прийде додому.