Жінка "покарала" кота за укус кумедним способом: що вона вигадала (фото)

Кішка / © скриншот

Після того як домашній кіт накинувся на сусідку, його власниця знайшла доволі креативний спосіб покарання. Замість криків чи покарань вона виставила у мережу найсмішніші фото свого «агресора», чим неабияк розвеселила користувачів.

Про це вона розповіла у Reddit.

Жінка розповіла, що обожнює свого кота на ім’’я Піп, але іноді він перетворюється на справжнього бешкетника. «Він вкусив мою сусідку по квартирі, тому я вирішила викласти в інтернет найжахливіші знімки, які в мене є. Я його дуже люблю, але коли він неслухняний — він стає демоном на ім’я Мальфус», — написала вона.

На опублікованих фото Піп виглядає надзвичайно кумедно — перекошені мордочки, безглузді пози та явне невдоволення від того, що його «ганьблять» перед усім світом.

Ці кадри швидко стали вірусними: допис зібрав понад 86 тисяч вподобань і майже дві тисячі коментарів. Користувачі жартували, що Піп, судячи з виразу його мордочки, зовсім не шкодує про свій вчинок.

«Це погляд кота, який упевнений, що вчинив правильно», — пожартував один із коментаторів. Інші ж висловили припущення, що, можливо, сусідка «сама заслужила» укус, а сам кіт виглядає «чарівним навіть у найгіршому світлі».

Чому коти можуть кусатися

Фахівці з організації Cats Protection пояснюють, що укуси у котів часто не є проявом злості. Найчастіше це реакція на страх, стрес або надмірне збудження.

Якщо кіт наляканий або почувається загнаним у кут, він може вкусити, захищаючись.

Іноді укуси — це частина мисливської поведінки, коли тварина не може правильно «випустити пару» і сприймає руку людини як іграшку.

А от випадки, коли кіт ніби «обіймає» і водночас кусає — це типовий спосіб проявити інстинкт полювання, а не агресію.

Тож навіть якщо пухнастий улюбленець іноді «втрачає контроль», інтернет доводить: у руках люблячих господарів навіть його витівки можуть стати приводом для сміху та популярності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як кішки розуміють, що господар скоро прийде додому.