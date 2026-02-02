Жінка померла на 32 секунди і зробила жахливе попередження про майбутнє людства

Американка після зупинки серця заявила, що побачила майбутній світ

Американка Анджела Гарріс стверджує, що під час клінічної смерті в неї було видіння про майбутнє людства, у якому війни суттєво скоротили населення планети, а люди повернулися до більш локального та самодостатнього способу життя.

Про це пише dailymail.

За словами жінки, 2015 року під час стандартного медичного обстеження — так званого тільт-тесту, який застосовують для з’ясування причин непритомності — у неї почалися судоми, після чого серце зупинилося на 32 секунди.

Гарріс розповідає, що відчула, ніби залишила власне тіло та опинилася в просторі, схожому на потойбічний світ. Там її зустріли душі померлих близьких, а також, за її словами, істоти з інших світів. Жінка стверджує, що побачила себе в інших формах існування, зокрема у вигляді істот, яких люди могли б назвати прибульцями.

Жінка також нібито отримала уявлення про майбутнє Землі. За її словами, глобалізований світ зазнав краху, а людство після масштабних воєн стало жити в невеликих громадах, зосереджених на самозабезпеченні. Технології водночас збереглися, але використовуються більш обережно та гармонійно.

Гарріс переконана, що душі самі обирають життєві шляхи ще до народження, включно з важкими випробуваннями, аби отримати досвід і розвиток. Вона вважає, що всі люди є частиною єдиного вселенського джерела, яке багато хто називає Богом.

Після пережитого жінка стала більш співчутливою та, за її словами, більше не боїться смерті, оскільки переконана: після життя на Землі на людей чекають лише любов і спокій.

