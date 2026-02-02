- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1061
- Час на прочитання
- 2 хв
Жінка померла на 32 секунди і зробила жахливе попередження про майбутнє людства
Жінка стверджує, що під час зупинки серця на 32 секунди побачила, яким стане світ після глобальних воєн.
Американка Анджела Гарріс стверджує, що під час клінічної смерті в неї було видіння про майбутнє людства, у якому війни суттєво скоротили населення планети, а люди повернулися до більш локального та самодостатнього способу життя.
Про це пише dailymail.
За словами жінки, 2015 року під час стандартного медичного обстеження — так званого тільт-тесту, який застосовують для з’ясування причин непритомності — у неї почалися судоми, після чого серце зупинилося на 32 секунди.
Гарріс розповідає, що відчула, ніби залишила власне тіло та опинилася в просторі, схожому на потойбічний світ. Там її зустріли душі померлих близьких, а також, за її словами, істоти з інших світів. Жінка стверджує, що побачила себе в інших формах існування, зокрема у вигляді істот, яких люди могли б назвати прибульцями.
Жінка також нібито отримала уявлення про майбутнє Землі. За її словами, глобалізований світ зазнав краху, а людство після масштабних воєн стало жити в невеликих громадах, зосереджених на самозабезпеченні. Технології водночас збереглися, але використовуються більш обережно та гармонійно.
Гарріс переконана, що душі самі обирають життєві шляхи ще до народження, включно з важкими випробуваннями, аби отримати досвід і розвиток. Вона вважає, що всі люди є частиною єдиного вселенського джерела, яке багато хто називає Богом.
Після пережитого жінка стала більш співчутливою та, за її словами, більше не боїться смерті, оскільки переконана: після життя на Землі на людей чекають лише любов і спокій.
Нагадаємо, раніше йшлося про чоловіка, який був мертвим 105 хвилин: чоловік розповів про зустріч з Ісусом та про побачене у раю.
Чоловік, який перебував у стані клінічної смерті понад півтори години без жодних ушкоджень мозку, поділився приголомшливими деталями про рай, який, як він сам каже, досліджував, поки його повертали до життя.