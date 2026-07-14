Жінка прибирала речі з шафи батька після його смерті та зробила несподівану знахідку (фото)

Неочікувана знахідка після смерті батька / © unsplash.com

Реклама

Жителька США на ім’я Джорджія, яка переживала втрату батька, натрапила на несподівану знахідку під час розбору його особистих речей. У старій шафі, загорнутий у рушник, лежав старовинний кинджал, який, за попередніми оцінками, може датуватися XIX століттям.

Про цю історію жінка розповіла на Reddit.

За словами Джорджії, смерть батька стала для неї повною несподіванкою.

Реклама

«Усе сталося настільки раптово, що я була абсолютно приголомшена», — зізналася вона.

Батько жінки незадовго до смерті почав позбуватися непотрібних речей, тому після нього залишилося небагато майна. Однак, переглядаючи вміст шафи, донька виявила предмет, про існування якого давно забула.

Що знайшли серед речей

Кинджал був загорнутий у старий рушник і схований у глибині шафи. Після пошуку інформації в інтернеті Джорджія дійшла висновку, що це єменська джамбія — традиційний кинджал із вигнутим лезом, срібними піхвами та руків’ям, який є важливою частиною чоловічого національного вбрання в Ємені.

Фото знахідки жінка опублікувала на Reddit: reddit/r/whatisit

«Я щойно успадкувала це від свого тата, який купив кинджал у Саудівській Аравії на початку 1990-х років. Знаю лише те, що він казав: ця річ дуже стара», — написала жінка.

Реклама

Користувачі платформи пояснили, що джамбія походить із регіону Хадрамаут у Ємені. Такі кинджали традиційно носять чоловіки старші 14 років, а матеріал руків’я часто свідчив про соціальний статус власника.

На думку кількох учасників обговорення, знайденому кинджалу може бути кілька сотень років, хоча подібні вироби також нерідко виготовляли як сувеніри для іноземців.

Як реліквія потрапила до родини

За словами Джорджії, її батько майже рік працював у Саудівській Аравії на початку 1990-х, керуючи об’єктом нафтової та газової галузі.

Тоді він шукав незвичайні речі, які можна було б привезти додому. Одного разу місцевий житель запропонував йому придбати родинну реліквію, пояснивши, що через фінансові труднощі змушений її продати.

Реклама

«Йому сказали, що цей кинджал дуже старий і багато поколінь належав їхній родині. Татові ця історія дуже сподобалася, і він був у захваті від покупки», — розповіла Джорджія.

Вона пригадує, що бачила кинджал у дитинстві. Проте її мати не хотіла, щоб небезпечна зброя лежала у відкритому доступі, тому сховала його в шафу.

«Після цього він пролежав там понад 30 років, і про нього просто забули», — сказала жінка.

Чи справді знахідка має історичну цінність, наразі офіційно не підтверджено. Для визначення її точного віку та автентичності необхідна професійна експертиза.

Реклама

Новини партнерів