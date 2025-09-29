Жінка прихистила безпритульне кошеня але швидко зрозуміла, що щось пішло не так (фото)

Жінка думала, що підібрала звичайне безпритульне кошеня / © скриншот з відео

Реклама

Мешканка США Одріана підібрала близько двох років тому безпритульне кошеня, а за кілька місяців зрозуміла, що щось пішло не так, й вона, мабуть, припустилася великої помилки.

Правда відкрилася під час візиту до ветеринара. Своєю незвичайною історією виховання безпритульного кошеняти Одріана поділилася у соцмережах, розповіло видання Newsweek.

Перші сигнали про те, що кошеня незвичайне, американка помітила, коли тварина швидкими темпами почала набирати вагу. Так, лише за перших чотири місяці кошеня набрало близько 15 фунтів. До того ж під час гри тварина неодноразово демонструвала надмірну агресію та нападала на власницю.

Реклама

Коли жінка привела кошеня на щеплення до ветеринара, той шокував її заявою про те, що тварина, ймовірно, наполовину рись. Через це на неї можуть чекати несподівані випробування.

Ветеринар дозволив жінці залишити кошеня собі лише у тому випадку, якщо воно не стане надто агресивним. Жінка так і зробила, однак за деякий час тварина втекла від неї.

Жінка думала, що підібрала звичайне безпритульне кошеня / © скриншот з відео

За кілька місяців після втечі Одріана почала помічати «кошеня»: воно поверталося на ферму вже як доросла рись. Однак за деякий час колишній домашній улюбленець почав красти дрібних тварин з ферми, курей та качок. Спіймати хижака власникам ферми так і не вдалося.

Жінка думала, що підібрала звичайне безпритульне кошеня / © скриншот з відео

Коли жінка поділилася історією у соцмережах, користувачі TikTok засипали відеоролик коментарями, стверджуючи, що кошеня може бути представником породи американський бобтейл. Коментатори назвали тварину «чарівною».

Реклама

Чи можна заводити рись як домашнього улюбленця?

Рисі — доволі великі хижаки, звиклі жити у дикій природі. Однак портал A-Z Animals стверджує, що рисей можна тримати як домашніх улюбленців у деяких штатах США та країнах, де ці тварини водяться.

У деяких штатах та країнах заборонено заводити рись як домашнього улюбленця. Ось що потрібно про це знати:

подекуди ці тварини опинилися під загрозою зникнення, чим обумовлені обмеження та заборони щодо заведення їх у ролі домашніх улюбленців;

рисі не одомашнені, і їм бракує рис для того, щоб стати спокійними та люблячими тваринами, прихильними до присутності людей;

рисям потрібний особливий раціон, зокрема багато м’яса.

Нагадаємо, одне з вінницьких підприємств з виробництва обладнання для переробки деревини відправило замовнику не лише товар, але й випадковий бонус — маленьке кошеня. Як тваринка доїхала живою і неушкодженою у запакованій посилці, невідомо.

