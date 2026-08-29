Жінка розбагатіла на 1,7 млн дол під час обідньої перерви

Виграш у лотереї / © Associated Press

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Американка з міста Арлінгтон, штат Вірджинія, під час звичайної обідньої перерви вирішила перевірити телефон і несподівано дізналася, що виграла джекпот у розмірі 1 727 474 доларів в онлайн-лотереї.

Про це повідомляє UPI з посиланням на Лотерею Вірджинії.

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Жінка розповіла представникам лотереї, що під час перерви на роботі вирішила зіграти в онлайн-гру Monopoly Super Spin. Вона не очікувала нічого незвичайного, однак після перевірки результату виявила, що стала володаркою багатомільйонного виграшу.

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«Я й уявлення не мала, що зі мною може статися щось подібне. Досі не можу в це повірити!» — зізналася переможниця.

Новина настільки здивувала її, що спочатку жінка вирішила розповісти про виграш чоловікові. Однак він також не повірив почутому і сприйняв повідомлення як жарт.

«Ти брешеш! Та ти брешеш!» — вигукнув чоловік під час телефонної розмови.

Таким чином, звичайна обідня перерва на роботі несподівано змінила фінансове майбутнє американки. Переможниця поки не розповіла, на що саме планує витратити отримані понад 1,7 мільйона доларів.

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Нагадаємо, забутий у кишені лотерейний квиток міг зробити простого прибиральника мільйонером. Проте через запізнення всього на кілька днів чоловік на довгі роки застряг у судах

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