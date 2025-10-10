ТСН у соціальних мережах

574
2 хв

Жінка пережила клінічну смерть і розповіла про диво, яке побачила

Жінка пережила клінічну смерть і описала «царство золотого світла» після удару копитом.

Руслана Сивак
Клінічна смерть

Клінічна смерть / © Freepik

Еллен Вір, уродженка Техасу, поділилася своїм містичним досвідом клінічної смерті, який вона пережила у 12-річному віці. Інцидент стався під час уроку верхової їзди. Вір впала з коня, намагаючись втриматися, і отримала удар копитом у скроню. Дівчину доставили до лікарні, де вона провела п’ять днів у комі.

Про це пише Express.

Подорож у світло

Вір детально описала, що бачила, перебуваючи на межі між фізичним і потойбічним світами:

«Я пам’ятаю, як була на щось на кшталт плоту, дерев’яному плоту, і всюди були рожеві хмари. І я відчувала себе дуже коханою та пов’язаною», — розповіла Еллен Вір

Вона розповіла, що побачила і впізнала Ісуса перед собою.

«А ліворуч від мене поруч була постать у довгому коричневому одязі, лиса та боса, яку я не впізнала, але почувалась в безпеці. Я відчувала цю енергію захисника», — зазначила Еллен Вір.

Наблизившись до яскравого сяйва, Вір побачила різнокольорові дерева та струмки.

«Царство золотого світла»

Найбільше враження на неї справило місце, куди її потім «підняли»: «Мене забрали у це царство золотого світла, і все це було коханням. Це було найпрекрасніше, найсполучніше, найтепліше почуття, яке тільки можна відчути».

Еллен Вір поділилася своїм досвідом, що стало свідченням про «інший бік» життя після п’яти днів, проведених у комі.

Нагадаємо, троє людей із різних штатів США, які пережили клінічну смерть, стверджують, що отримали однакове послання з потойбіччя. Усі троє впевнені: життя на Землі — це лише сон або ілюзія, а справжній світ починається після смерті.

Під час відпочинку на одному з островів Канарського архіпелагу (Іспанія) трагічно загинула 11-річна дівчинка. Франческу Мей Бліз, яка приїхала з Великої Британії, знайшли непритомною в басейні готелю у курортному місті Морро-Хабле.

