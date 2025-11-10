Швидкий спосіб висушити одяг в квартирі / © unsplash.com

Восени через низьку температуру та підвищену вологість речі можуть сохнути надзвичайно довго. Тому доводиться розвішувати білизну в квартирі, ближче до батарей або сушильних приладів, що створює незручності й може негативно позначатися як на самопочутті, так і на стані житла.

Алекс Бірн, яка мешкає в компактній однокімнатній квартирі, знайшла власне ефективне рішення цієї проблеми. Одного разу, розмірковуючи, як пришвидшити сушіння мокрих речей, вона вирішила випробувати нестандартний підхід.

Вона посилила нагрівання батареї, розвісила білизну на звичайній сушарці, а зверху накрила її простирадлом, зафіксувавши його краї на радіаторі. Під імпровізованим “наметом” миттєво утворився теплий потік повітря, який і змусив вологі тканини висохнути значно швидше.

“Зазвичай я просто ставлю сушарку поруч із батареєю, тож подумала: чому б не накрити її простирадлом і не прикріпити краї до батареї та ніжок сушарки?” — пояснює Алекс.

Такий підхід створює циркуляцію теплого повітря всередині простору під тканиною, що суттєво прискорює висихання речей. За словами Алекс, тепер білизна стає сухою приблизно за дві години.