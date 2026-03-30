Відвела хаскі до грумера і не впізнала / © pixabay.com

Реклама

Жінка поділилася в соцмережах досвідом після візиту до грумера зі своїм собакою — результат стрижки виявився настільки неочікуваним, що вона ледь впізнала улюбленця.

Про це повідомляє mirror.

За словами власниці, вона записала свого хаскі на грумінг через проблеми з шерстю. Раніше майстер уже підрівнював шерсть на лапах і животі, і результат її повністю влаштовував. Тож цього разу вона погодилася на «оновлення», розраховуючи побачити доглянутого і охайного пса.

Реклама

Однак після процедури її чекало повне розчарування. Коли жінка прийшла забирати собаку, вона спершу навіть не зрозуміла, що це її пес.

У відео в TikTok вона показала результат «до і після» з підписом: «Цього не може бути».

«Ви серйозно? Я не знаю, сміятися чи плакати. Я прийшла забрати собаку і навіть не впізнала його. Чий це пес? Він повністю поголений, майже лисий, з великою головою», — емоційно прокоментувала вона.

Як видно на відео, тіло собаки майже повністю виголили, ймовірно, через ковтуни, тоді як голова залишилася пухнастою. Такий контраст ще більше підсилив шок від результату.

Реклама

Ролик швидко став вірусним, зібравши тисячі реакцій. Частина користувачів поставилася до ситуації з гумором, однак багато хто висловив занепокоєння через можливі наслідки для здоров’я тварини.

Як на історію із собакою відреагували користувачі

Деякі коментатори зауважили, що повне гоління собак із подвійною шерстю може бути небезпечним.

«Тепер йому складніше регулювати температуру тіла», — написав один із користувачів.

Професійні грумери також долучилися до обговорення. Один із них зазначив, що навіть при сильному звалюванні шерсті зазвичай можна обійтися без повного гоління, якщо використовувати правильні інструменти та мати достатньо часу.

Реклама

Експерти наголошують: породи з подвійною шерстю, зокрема хаскі, мають природний захист як від холоду, так і від спеки. Повне збривання може призвести до перегріву, сонячних опіків і навіть проблем із відростанням шерсті в майбутньому.

Наразі жінка не повідомляє, чи планує скаржитися на грумера. Водночас ця історія про собаку викликала широку дискусію про відповідальність майстрів і важливість чітко обговорювати бажаний результат перед процедурою.