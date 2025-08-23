- Дата публікації
Жінка влаштувала салон краси у вагоні метро: чим вона здивувала пасажирів (відео)
Пасажири лондонського метро стали свідками курйозного випадку: жінка вирішила пофарбувати волосся прямо у вагоні, використовуючи вікно як дзеркало
В лондонському метро пасажири здивувалися, побачивши, як жінка вирішила пофарбувати волосся прямо у вагоні.
Незвичне заняття у метро помітила одна із пасажирок — 24-річна Мікаела Інфанте, яка і відзняла цей курйозний випадок. Ролик миттєво став вірусним та набрав понад п’ять мільйонів переглядів у TikTok.
Інцидент стався вранці, близько 10:00, на лінії Metropolitan. Жінка спокійно дістала з пакета фарбу для волосся, одягла рукавички та почала наносити засіб, використовуючи вікно потяга як дзеркало.
Мікаела Інфанте, яка в той час їхала на урок танців, побачила незвичайну сцену і зняла її на відео.
«Спочатку я подумала, що вона просто готується до фарбування вдома. Але потім вона почала наносити фарбу, розділивши волосся на пасма, прямо у вагоні», — розповіла дівчина.
За її словами, чоловік, який сидів поруч, був настільки вражений, що пересів на інше місце, тоді як більшість пасажирів відреагували на це спокійно.
Під відео коментатори висловлювали різні думки: одні припускали, що жінка дуже зайнята, і немає часу на перукаря, інші вважали, що вона працює в салоні краси та має намір змити фарбу вже на роботі.
Деякі назвали такий вчинок небезпечним, та наголосили, що запах аміаку може нашкодити людям, а сама фарба забруднить сидіння.
