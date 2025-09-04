Жінка хотіла врятувати пса, але впала зі скелі: чим закінчилося (фото)

36-річна Марго Коен та її собака Зайон минулого тижня пережили жахливе падіння з піку Трікуні. / © nypost.com

Туристка з Канади Марго Коен впала з 18-метрової висоти, намагаючись врятувати свого собаку, який зірвався з крутого схилу гори. Обидва дивом вижили.

Про це пише NY Post.

Інцидент стався 24 серпня, коли 36-річна Марго піднімалася на пік Трікуні в Британській Колумбії разом зі своїм собакою Зайоном і двома друзями. Зійшовши з маршруту, вони натрапили на круту стіну, що перегородила їм шлях. Коли група намагалася її подолати, Зайон втратив рівновагу і почав падати. Марго інстинктивно схопилася за шлейку собаки.

«У мене був інстинкт просто схопитися за його ремінь безпеки. Я не усвідомлювала, що через це… я просто впаду. Я падав приблизно чотири рази, тож, мабуть, впала з 6 метрів, потім вдарилася об каміння… і знову, і знову», — розповіла жінка з лікарняного ліжка.

36-річна Марго Коен. / © nypost.com

Марго була при свідомості під час падіння. Коли вона зупинилася, то побачила, що її права нога «не в належному стані», і закричала від болю. На її крики прибігли друзі, які викликали рятувальників. Поруч сидів її собака Зайон, який попри поранену лапу виляв хвостом.

Зайон, помісь пітбуля, отримав травму лапи під час падіння. / © nypost.com

Рятувальники доправили їх обох до лікарні гелікоптером. Марго вже перенесла одну операцію на нозі, і на неї чекає ще одна. Вона вдячна своїм друзям і рятувальній команді за порятунок.

«Я просто вірю, що того дня хтось наглядав за мною», — сказала жінка.

Коен перенесла одну операцію і чекає на іншу на своєму довгому шляху до одужання. / © nypost.com

