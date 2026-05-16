Жінка виросла в полігамному культі, де чоловіки могли вільно зраджувати: шокувальна історія Джанет Зі

Джанет Зі / © dailystar.co.uk

Реклама

Жінка, яка виросла в абсурдному полігамному культі з одним батьком, чотирма матерями та 44 братами і сестрами в будинку на 13 спалень, поділилася своєю дикою історією в TikTok. Вона зізналася, що дівчат там змалечку готували до повного підкорення чоловікам, а саме багатожонство на ділі виявилося «легалізованою зрадою».

Про це пише видання The Daily Star.

«Привілей» бути однією з багатьох

Джанет Зі народилася у 1994 році в Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) у радикальній групі, що відкололася від Фундаменталістської церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів (секти, лідер якої, Воррен Джеффс, засуджений за сексуальні злочини).

Реклама

Джанет була 25-ю дитиною в родині. За її словами, жінок у культі вважали «громадянами другого сорту». Їх змушували носити максимально закритий одяг і виховували з єдиною метою — у віці трохи за 20 років стати черговою дружиною в шлюбі за розрахунком, який організує громада.

«Усе моє життя мене виховували в переконанні, що це привілей — вийти заміж за чоловіка і стати однією з його дружин. У цій релігії заборонені побачення, адже це нібито „псує Божий план“ щодо того, з ким ти маєш побратися. Твій батько — твій лідер, а коли ти виходиш заміж, твоїм лідером стає чоловік», — розповідає Джанет.

Переломний момент

Довгий час дівчина вважала такий устрій нормою, допоки не почала спілкуватися з подругами та старшими сестрами, які вже вийшли заміж за такою схемою. Реальність виявилася далекою від релігійних казок.

Головним поштовхом до втечі для Джанет стало усвідомлення того, що полігамія — це фактично узаконена зрада, яка завдає жінкам невимовного болю.

Реклама

«Жінки розповідали мені, як це важко — ділити чоловіка і жити в одному будинку з кількома іншими дружинами. Ти постійно страждаєш, знову і знову, спостерігаючи за своїм чоловіком з іншою жінкою. Це стало для мене вирішальною точкою. Моя подруга сказала, що це все одно, що дивитися, як твій чоловік зраджує прямо в тебе на очах, і ти нічого не можеш із цим вдіяти. Тоді я зрозуміла, що ніколи не хотіла такого життя», — зізнається Джанет.

Втеча на волю та розпад родини

У 20-річному віці (в 2014 році) Джанет набралася сміливості й заявила батькам, що йде з дому, аби почати самостійне життя. Батько дівчини був шокований і заявив, що вона «змарнує своє життя». На той момент старші сестри вже вийшли заміж, тому на Джанет тримався весь побут, приготування їжі та виховання молодших дітей.

Життя за межами культу Джанет називає справжнім «визволенням». Зараз вона виховує власну дитину і є домогосподаркою в Сент-Джорджі, Юта.

Прикметно, що приклад Джанет змінив і її рідну матір. Жінка, дивлячись на те, як її діти починають жити вільним життям, зрештою теж вийшла з культу, заявивши, що більше не хоче, аби чоловіки в усьому нею командували.

Реклама

Більшість сестер Джанет також з часом покинули секту, хоча більша частина її братів досі залишаються вірними релігійній громаді. Батько сімейства помер у 2024 році, так і не зрозумівши вибору своїх доньок.

Раніше ми розповідали історію релігійної секти, де матерів змушували вбивати власних дітей.

Новини партнерів