Жінка витратила години в дорозі на весілля: її вигнали через "дрібний шрифт"

Весілля / © Freepik

Реклама

Жінка була розлючена після того, як проїхала 16 годин до Шотландії, щоб потрапити на весілля колеги, але після церемонії її попросили піти, бо вона не прочитала «дрібний шрифт» в запрошенні. Там йшлося, що вона не була запрошена на весільний бенкет.

Про це пише видання Mirror.

Весілля часто дають можливість відкрити для себе нові місця, але одна гостя залишилася в шоці, коли її відданість колезі по роботі в цей важливий день призвела до несподіваного вигнання.

Реклама

З огляду на високі витрати та обмежений простір у залах, складання списку гостей на весілля може бути жорстким.

Жінка була у передчутті шотландського весілля, однак її радість перетворилася на приниження, коли після церемонії їй сказали вийти. «Я була абсолютно принижена», — зізналася вона користувачам Reddit.

На Reddit здивована гостя розповіла: «Ми приїхали на місце і, як і всі інші, перевіряли план розміщення гостей, але так і не змогли знайти наших імен».

Жінка насолоджувалася прекрасною церемонією разом з іншою колегою, з нетерпінням чекаючи на можливість сфотографуватися з нареченою і приступити до весільного застілля. Але по прибутті на прийом вона була здивована, оскільки її імені не було в плані розміщення гостей.

Реклама

«Церемонімейстер підійшов до нас і попросив показати наші запрошення. Він категорично заявив, що ми були запрошені тільки до церкви і на вечірні напої, і що нам потрібно піти. Дрібним шрифтом було написано, що наше запрошення не поширювалося на вечерю», — поділилася жінка.

Після цієї прикрої плутанини гостя та її супутниця негайно пішли. Вона продовжила: «Ні я, ні моя колега не зрозуміли, що нас не запросили на всю подію, а наречена пізніше проговорилася, що запросила тільки людей з офісу, бо наш бос сказав їй, що так буде ввічливо. Ми думали, що ми з нею друзі», — додала жінка.

Все ще вбрані в найкраще вбрання, вони вирішили знайти найближче кафе в Шотландському нагір’ї і провести там наступні п’ять годин, поки решта гостей святкували.

Авторка допису на Reddit продовжила: «Ми знайшли місцеву забігайлівку, з’їли беконний сендвіч і випили чаю, а потім вирішили повернутися до готелю, щоб привести себе до ладу. Господиня була розлютена і намагалася нас нагодувати, благослови її Бог. Потім вона відвезла нас на вечірню церемонію о 19:00. На той момент всі на місці були п’яні в дрізки, бо пили п’ять годин поспіль, і ми дізналися, що були єдиними „вечірніми гостями“.

Реклама

Колеги намагалися добре провести час, але покинули весілля о 22:00, відчувши себе єдиними тверезими гостями і втомившись від «дуже нав’язливих» чоловіків. Незадоволені гості зауважили: «Нас підвіз добрий місцевий чоловік, і ми поїхали до бару, де нас розважали інші місцеві мешканці, які дізналися про нашу долю від власника BandB. Наступного ранку ми снідали як боги, і нам сказали, що якщо ми коли-небудь повернемося, то місцеві не будуть так ставитися до своїх гостей. Завдяки цим людям ми все-таки провели веселу ніч. Вони дійсно врятували ситуацію в багатьох сенсах».

Жінка сказала, що винесла урок зі свого випробування, додавши: «Тепер я уважно вивчаю весільні запрошення, і якщо мене запрошують тільки на вечірню частину, це нормально, але принаймні я про це поінформована».

Однак жінка все-таки помстилася. Вона пояснила: «Ми поклали по 50 фунтів у конверт з листівкою і скинулися на гарний комплект постільної білизни з її списку подарунків у Debenhams, тож наші подарунки коштували по 100 фунтів кожен. Ми вийняли гроші з листівки і просто подарували їй постільну білизну».

Як відреагували у Мережі

Ця весільна пригода викликала сотні коментарів від користувачів Reddit. Один з них висловив таку думку: «Нечемно запрошувати людину на ранкову та вечірню частину, але не на обід. Або запрошуйте на все, або тільки на вечір. Це мене дуже дратує!».

Реклама

Інший додав: «Мій двоюрідний брат так зробив. Ми досі, через роки, говоримо про те, як це було нетактовно, настільки, що коли ми з нареченою вирішили провести церемонію в другій половині дня, це було однією з причин».

Третій прокоментував: «Чесно кажучи, я ніколи не чув, щоб хтось так робив у цій країні! Або весь день, або тільки вечір. Я б не повернувся на вечір».

Нагадаємо, наречена скасувала весілля після того, як дізналася тривожну таємницю коханого.