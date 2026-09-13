Жінка з діагностованим антисоціальним розладом назвала п’ять рис, які вона помічає у "соціопатів"

Жінка / © Unsplash

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Австралійка Каніка Батра, якій у 21 рік діагностували антисоціальний розлад особистості та нарцисичний розлад особистості, розповіла про особливості поведінки, які вона пов’язує зі своїм станом.

Про це йдеться у матеріалі unilad з посиланням на інтерв’ю дівчини для серії LADbible Minutes With.

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Батра називає себе «соціопаткою» та розповідає про свій досвід у соцмережах. Вона зазначає, що вважає себе такою від народження, хоча раніше визнавала, що на її стан могли вплинути події дитинства.

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Вона назвала п’ять характеристик, які, за її словами, притаманні людям із подібними особливостями.

Харизма та вміння справляти потрібне враження

Першою рисою Батра назвала харизму. За її словами, людина може не одразу зрозуміти, що має справу із соціопатом або психопатом, оскільки така людина вміє поводитися відповідно до ситуації та створювати потрібне враження.

«Ми дуже харизматичні люди. Ви ніколи не зрозумієте, що зустрічаєтеся або маєте справу із соціопатом чи психопатом, тому що ми дуже добре вміємо бути доречними, виглядати у правильному світлі та поводитися правильно», — сказала вона.

Байдужість

Другою характеристикою Батра назвала байдужість до почуттів інших.

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За її словами, людина може розуміти, що думає та відчуває співрозмовник, але не обов’язково переживати ці емоції разом із ним.

«Ми знаємо, що ви думаєте. Ми знаємо, що ви відчуваєте. Просто нам насправді байдуже, але ми будемо вдавати, що нам не байдуже, тому що знаємо: це робить вас щасливими і змушує вас хотіти бути нашим другом та робити щось для нас», — пояснила Батра.

Вона також назвала таких людей безжальними.

Брехня та маніпуляції

Третьою рисою Батра назвала патологічну брехню. За її словами, людина може брехати та маніпулювати іншими навіть без очевидної необхідності — заради задоволення від самого процесу або через незначну вигоду.

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Ще однією характеристикою вона назвала здатність легко маніпулювати людьми.

П’ятою рисою Батра назвала відсутність емпатії.

«У нас немає емпатії. Принаймні для мене, коли я бачу, як люди плачуть, у мене немає жодної внутрішньої реакції», — розповіла вона.

При цьому ці твердження є особистим описом Батра власного досвіду, а не універсальним переліком медичних критеріїв антисоціального розладу особистості.

Батра розповіла про потребу все контролювати

В іншій частині інтерв’ю жінка розповіла, наскільки важливим для неї є контроль.

«Мені потрібно все контролювати. Контроль — це те, що я дуже ціную. Я не щаслива в жодній ситуації, де не маю контролю», — сказала вона.

За її словами, це стосується різних сфер життя — від харчування та власного тіла до друзів і романтичних стосунків.

Зокрема, від партнера вона очікує демонстрації лояльності, захисту на публіці та виконання певних вимог.

Батра також пояснила, чому не вживає алкоголь.

«Я не люблю бути п’яною. Тому я не п’ю, тому що це показує вашу слабкість. Це показує здатність до маніпуляцій», — зазначила вона.

Попри діагноз, Батра говорить про кохання

Водночас жінка заявляє, що здатна відчувати любов і будувати романтичні стосунки. Вона одружена та називає себе прихильницею моногамних стосунків.

Про свого чоловіка Сема Батра говорить, що, ймовірно, кохає його сильніше за всіх інших людей у своєму житті.

«Він моя опора. Він неймовірний», — сказала вона.

За словами Батри, у більшості стосунків вона починає відчувати сильне роздратування щодо партнера приблизно через три місяці. Водночас із Семом, як вона стверджує, ситуація була іншою.

«Мені було повністю дозволено зняти маску, і він не засуджував мене та не змушував мене почуватися погано через щось», — розповіла вона.

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