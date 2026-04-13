Відео із забутим мішком картоплі зібрало понад 13,7 мільйона переглядів у TikTok. Овочі пролежали під барною стійкою пів року і випустили величезні пагони, що проросли крізь пакет аж до верхніх шухляд. З’ясувалося, що врожай зібрали ще восени, але через брак місця про нього просто згадали лише зараз.

Про це пише Newsweek.

Чому так сталося — пояснення біологів

Згідно з науковим обґрунтуванням експертів Університету штату Міссісіпі, така реакція є природною частиною життєвого циклу рослини. Картопля — це бульба, яка накопичує поживні речовини для майбутнього росту.

«Коли умови сприятливі, картопля природним чином починає проростати. Навіть невелика кількість світла може сигналізувати їй про початок процесу, а теплі температури та тривале зберігання лише прискорюють його», — зазначається на сайті освітньої установи.

На відео зафіксовано крайню стадію цього процесу: у повній темряві картопля використала всю внутрішню енергію для формування аномально довгих пагонів, через що самі бульби зморщилися та виснажилися.

Реакція аудиторії та поради щодо безпеки

Користувачі відреагували на відео piami4 з гумором та легким жахом. Дехто зазначав, що картоплю треба посадити за таку «волю до життя», а інші назвали її вигляд «злим». Попри візуальну ефектність інсталяції, фахівці застерігають від використання таких продуктів у їжу.

Додаткова служба Університету штату Міссісіпі надає наступні рекомендації:

Поодинокі паростки можна видалити, після чого картопля залишається придатною до вживання.

Якщо овоч став сильно зморщеним або м’яким, його необхідно викинути.

У сильно пророслій картоплі може накопичуватися соланін — токсична сполука, яка у великих концентраціях є небезпечною для людини.

