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- Різне
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Жінка зберігала великий секрет до заміжжя: що вона приховувала
Вона шокувала свого нареченого.
27-річна медсестра з Австралії Ештон Ленгфорд стала зіркою в соцмережах після несподіваного зізнання. Чотири роки вона стверджувала, що не вміє готувати, і тільки після заручин розкрила правду.
Про це вона розповіла в своєму відео в TikTok.
Так, дівчина приховувала від свого бойфренда свої кулінарні навички, і показала їх лише після того, як він зробив їй пропозицію руки і серця.
На відео Ештон з келихом вина показує обручку й апетитну страву. Дівчина пише: «Казала йому, що не вмію готувати чотири роки. Він зробив мені пропозицію. Я починаю готувати щовечора».
За словами дівчини, її наречений Том був шокований.
«Якого біса, ти вмієш готувати?» — згадує дівчина його реакцію.
Відео стало вірусним і набрало понад 8,9 мільйона переглядів і 1,5 мільйона вподобань з моменту публікації 5 квітня.
Однак у коментарях думки розділилися: від звинувачень у сексизмі до підтримки хитрості дівчини. Деякі користувачі назвали відео провокаційним, стверджуючи, що з нього можна зробити висновок, ніби готування — це обов’язок дружини. Інші, навпаки, захоплювалися вчинком Ленгфорд.
«Я теж не готуватиму, поки не одягну обручку», — написала одна дівчина.
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