ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Жінка зберігала великий секрет до заміжжя: що вона приховувала

Вона шокувала свого нареченого.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ештон Ленгфорд

Ештон Ленгфорд

27-річна медсестра з Австралії Ештон Ленгфорд стала зіркою в соцмережах після несподіваного зізнання. Чотири роки вона стверджувала, що не вміє готувати, і тільки після заручин розкрила правду.

Про це вона розповіла в своєму відео в TikTok.

Так, дівчина приховувала від свого бойфренда свої кулінарні навички, і показала їх лише після того, як він зробив їй пропозицію руки і серця.

На відео Ештон з келихом вина показує обручку й апетитну страву. Дівчина пише: «Казала йому, що не вмію готувати чотири роки. Він зробив мені пропозицію. Я починаю готувати щовечора».

Відео, яке дівчина виклала в TikTok / © скриншот з відео

Відео, яке дівчина виклала в TikTok / © скриншот з відео

За словами дівчини, її наречений Том був шокований.

«Якого біса, ти вмієш готувати?» — згадує дівчина його реакцію.

Відео стало вірусним і набрало понад 8,9 мільйона переглядів і 1,5 мільйона вподобань з моменту публікації 5 квітня.

Однак у коментарях думки розділилися: від звинувачень у сексизмі до підтримки хитрості дівчини. Деякі користувачі назвали відео провокаційним, стверджуючи, що з нього можна зробити висновок, ніби готування — це обов’язок дружини. Інші, навпаки, захоплювалися вчинком Ленгфорд.

«Я теж не готуватиму, поки не одягну обручку», — написала одна дівчина.

Раніше ми писали про те, що рибалка упіймав величезну рідкісну рибу, яка коштує понад 3,5 млн грн.

Дата публікації
Кількість переглядів
124
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