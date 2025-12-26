Дівчина зробила ДНК-тест і отримає майже мільйон євро: що сталося

Жінка зробила ДНК-тест, який перевернув її життя / © Reuters

Реклама

23-річна дівчина з Іспанії зробила ДНК-тест та виявила, що її підмінили з іншою дитиною у лікарні, де вона народилася.

Про це пише Metro.

Молода дівчина у 19 років дізналася, що її батьки не є її біологічними матір’ю та батьком та звернулася до органів охорони здоров’я, щоб з’ясувати, як таке можливо.

Реклама

Розслідування, яке тривало чотири роки, підтвердило, що персонал лікарні Сан-Міллан у Логроньйо (на півночі Іспанії), у 2002-му році відправив двох новонароджених додому не з тими родинами.

Чиновники пояснюють такий жахливий інцидент простою неуважністю працівників.

Ситуація ускладнилася звісткою про смерть біологічної матері у 2018-му. Поки тривали пошуки істини, жінка померла, назавжди позбавивши доньку шансу на зустріч.

Обидві дівчини, які постраждали від цієї плутанини, подали позови до суду.

Реклама

Іспанка, яка так і не встигла побачити рідну матір, просила понад 3 мільйони євро компенсації за завданий біль. Суд призначив обом постраждалим дівчатам виплатити компенсацію по 850 тисяч євро, проте саме цій позивачці додали ще 125 тисяч.

Таке рішення прийняли через її важке дитинство: законні батьки мали інвалідність і не могли піклуватися про неї, тому дівчинку виховувала бабуся, а сама вона постійно почувалася покинутою.

Компенсацію, яка може бути збільшена після подання апеляції, виплачуватимуть страховики регіональної служби охорони здоров’я Ріохи (автономна область північної Іспанії — Ред.)

Раніше жінка переглянула свідоцтво про народження вперше за 15 років і зробила відкриття, що стало вірусним.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.