Жінка зробила татуювання з прахом батька, але щось пішло не так (фото)

Жінка з Ліверпуля, Англія, вирішила вшанувати пам'ять свого покійного батька Фото ілюстративне / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Жінка з Англії вирішила вшанувати пам’ять свого покійного батька, зробивши татуювання, у чорнило якого додали його кремований попіл. Однак через кілька років вона помітила, що з малюнком почали відбуватися дивні зміни, які принесли їй несподіване усвідомлення.

Про це йдеться у матеріалі newsweek.

Особливий спосіб вшанування пам’яті

32-річна Теммі Лант прагнула зробити особливий пам’ятний на знак шани після смерті свого батька у 2018 році. Він був для неї героєм, який багато пережив і наполегливо працював заради сім’ї.

Реклама

Теммі Лант і татуювання-присвячення її батькові. Фото: Теммі Лант/Татуювання-присвячення.

Наслідуючи його приклад (батько сам мав багато сентиментальних татуювань), вона вирішила нанести на руку напис «Завжди зі мною» (Always with me). Але замість звичайного татуювання Лант хотіла, щоб у чорнило додали невелику частину попелу її батька.

Хоча майстриня татуювання спочатку вагалася, вона провела дослідження і погодилася на процедуру. Як зазначають експерти, використання речей або, як у цьому випадку, попелу померлих для створення меморіальних об’єктів (від вікторіанських траурних брошок до сучасних керамічних виробів) є поширеною формою вшанування пам’яті.

Неочікувана реакція організму

Через кілька років після нанесення татуювання Лант помітила, що на її руці з’явилася «крихітна тверда ділянка шкіри», яка викликала подразнення. Звернувшись до лікаря, вона отримала лише рекомендацію спостерігати за нею.

Лише згодом Теммі згадала попередження тату-майстрині про те, що організм може відторгнути попіл. Зв’язавшись із майстринею, вона отримала підтвердження: ймовірно, це було саме викидання часточок попелу з її тіла.

Реклама

Глибокий сенс у маленькій грудочці

Хоча ситуація була незвичайною, Лант знайшла в ній глибокий особистий сенс. Зробивши фотографію подразненої ділянки та збільшивши її, вона побачила, що вона нагадує маленьке серце.

«У той момент я просто подумала: 'Він каже мені відпустити його'», — розповіла Лант. Вона усвідомила, що їй потрібно припинити сильно тужити, оскільки батько знаходиться у кращому місці.

Хоча це усвідомлення було «гірко-солодким», Лант не видаляє маленьку грудочку, яка все ще залишається на руці. Вона не відчуває болю і, як вона каже, «це все ще там». Жінка підкреслила, що, незважаючи на непередбачуваний результат, вона б повторила цей вчинок знову і знову.

Лант поділилася цією історією на TikTok, де відео зібрало понад 370 000 переглядів, довівши, що багато людей можуть співвіднести себе з таким типом унікального вшанування пам’яті.

Реклама

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що жінку шокував вигляд її кота після відпочинку. Вона розповіла, що саме сталося.