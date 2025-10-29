ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

Жінку забули на острові під час круїзу: що сталося через кілька годин

Корабель покинув острів перед заходом сонця. Через кілька годин виявилося, що однієї пасажирки на лайнері немає.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Туристичні кораблі біля Австралії

Туристичні кораблі біля Австралії / © Associated Press

Пасажирка круїзного лайнера померла на безлюдному острові Лізард біля Австралії. Вона відокремилася від своєї групи під час екскурсії і не повернулася на корабель.

Про цей інцидент повідомило ВВС.

Нещасний випадок стався під час першої зупинки 60-денного круїзу лайнера Coral Adventurer навколо Австралії, вартість квитків на який сягала десятків тисяч доларів.

80-річна пасажирка лайнера приєдналася до групового походу на найвищу вершину острова Лізард — гору Кукс-Лук. Але літня жінка втомилася і зупинилася, щоб відпочити.

Корабель покинув острів перед заходом сонця. Через кілька годин виявилося, що однієї пасажирки на лайнері немає.

За жінкою одразу повернулися, але її тіло знайшли тільки наступного ранку під час масштабної пошукової операції. Подробиці причин її смерті невідомі.

Австралійське управління морської безпеки заявило, що розслідування триває.

Нагадаємо, раніше пасажир круїзного лайнера компанії Royal Caribbean стрибнув за борт, щоб не платити гральний борг.

Дата публікації
Кількість переглядів
197
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie