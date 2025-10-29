Жінку забули на острові під час круїзу: що сталося через кілька годин

Туристичні кораблі біля Австралії / © Associated Press

Реклама

Пасажирка круїзного лайнера померла на безлюдному острові Лізард біля Австралії. Вона відокремилася від своєї групи під час екскурсії і не повернулася на корабель.

Про цей інцидент повідомило ВВС.

Нещасний випадок стався під час першої зупинки 60-денного круїзу лайнера Coral Adventurer навколо Австралії, вартість квитків на який сягала десятків тисяч доларів.

Реклама

80-річна пасажирка лайнера приєдналася до групового походу на найвищу вершину острова Лізард — гору Кукс-Лук. Але літня жінка втомилася і зупинилася, щоб відпочити.

Корабель покинув острів перед заходом сонця. Через кілька годин виявилося, що однієї пасажирки на лайнері немає.

За жінкою одразу повернулися, але її тіло знайшли тільки наступного ранку під час масштабної пошукової операції. Подробиці причин її смерті невідомі.

Австралійське управління морської безпеки заявило, що розслідування триває.

Реклама

Нагадаємо, раніше пасажир круїзного лайнера компанії Royal Caribbean стрибнув за борт, щоб не платити гральний борг.