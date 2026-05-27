Жінки масово відмовляються від балаяжу: у тренді нове фарбування

Фарбування волосся. / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У тренді цього сезону з’явилася нова техніка фарбування — французьке мелірування. Це — версія балаяж, яка не потребує особливого догляду.

Про новий hair-тренд повідомляє видання Vogue México.

Зірковий перукар та hair-експерт Тревіс Оглтрі наголошує, що французьке мелірування вражає своєю легкістю та простою у догляді. Його можна досягнути за допомогою фольги та фарби. Важливим є те, що ця техніка має дуже природний вигляд і не потребує постійного фарбування.

Реклама

«Такий спосіб фарбування не вимагає особливого догляду, але створює більш охайний і рівномірний ефект. Жінки не хочуть часто повертатися до салону, щоб підправити зачіску або додати їй блиску. Панянки бажають, щоб зачіска виглядала довершеною. На мій погляд, французькі мелірування саме це і забезпечує», — розповідає Тревіс Оглтрі.

Експерт каже, що така зачіска підійде усім панянкам. Втім, найкраще пасуватиме власницям стрижки міді, панянкам з чубчиком або без нього.

«Від брюнеток, які шукають ледь помітного ефекту, до блондинок, які шукають м’якості, та клієнток, які хочуть зафарбувати сивину. Головне — це радше ефект, ніж початкова точка. Французьке мелірування освітлює волосся, не надто відхиляючись від вашого природного кольору, і підходить для всіх типів волосся, оскільки засіб наноситься індивідуально», — розповів перукар.

Французьке мелірування. Фото: Vogue México.

Нагадаємо, ми писали про те, чому французьке мелірування — наймодніше фарбування для сивого волосся. Зачіску нещодавно продемонструвала Меріл Стріп під час промотуру другої частини фільму «Диявол носить Prada», змінивши свою фірмову платину на більш природну розтяжку кольору.

Реклама

Новини партнерів