ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
2 хв

Жінки масово відмовляються від балаяжу: у тренді нове фарбування

Французьке мелірування — елегантний та простий варіант для фарбування волосся.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Фарбування волосся.

Фарбування волосся. / © Фото з відкритих джерел

У тренді цього сезону з’явилася нова техніка фарбування — французьке мелірування. Це — версія балаяж, яка не потребує особливого догляду.

Про новий hair-тренд повідомляє видання Vogue México.

Зірковий перукар та hair-експерт Тревіс Оглтрі наголошує, що французьке мелірування вражає своєю легкістю та простою у догляді. Його можна досягнути за допомогою фольги та фарби. Важливим є те, що ця техніка має дуже природний вигляд і не потребує постійного фарбування.

«Такий спосіб фарбування не вимагає особливого догляду, але створює більш охайний і рівномірний ефект. Жінки не хочуть часто повертатися до салону, щоб підправити зачіску або додати їй блиску. Панянки бажають, щоб зачіска виглядала довершеною. На мій погляд, французькі мелірування саме це і забезпечує», — розповідає Тревіс Оглтрі.

Експерт каже, що така зачіска підійде усім панянкам. Втім, найкраще пасуватиме власницям стрижки міді, панянкам з чубчиком або без нього.

«Від брюнеток, які шукають ледь помітного ефекту, до блондинок, які шукають м’якості, та клієнток, які хочуть зафарбувати сивину. Головне — це радше ефект, ніж початкова точка. Французьке мелірування освітлює волосся, не надто відхиляючись від вашого природного кольору, і підходить для всіх типів волосся, оскільки засіб наноситься індивідуально», — розповів перукар.

Французьке мелірування. Фото: Vogue México.

Французьке мелірування. Фото: Vogue México.

Нагадаємо, ми писали про те, чому французьке мелірування — наймодніше фарбування для сивого волосся. Зачіску нещодавно продемонструвала Меріл Стріп під час промотуру другої частини фільму «Диявол носить Prada», змінивши свою фірмову платину на більш природну розтяжку кольору.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
272
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie