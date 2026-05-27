Жінки масово відмовляються від балаяжу: у тренді нове фарбування
Французьке мелірування — елегантний та простий варіант для фарбування волосся.
У тренді цього сезону з’явилася нова техніка фарбування — французьке мелірування. Це — версія балаяж, яка не потребує особливого догляду.
Про новий hair-тренд повідомляє видання Vogue México.
Зірковий перукар та hair-експерт Тревіс Оглтрі наголошує, що французьке мелірування вражає своєю легкістю та простою у догляді. Його можна досягнути за допомогою фольги та фарби. Важливим є те, що ця техніка має дуже природний вигляд і не потребує постійного фарбування.
«Такий спосіб фарбування не вимагає особливого догляду, але створює більш охайний і рівномірний ефект. Жінки не хочуть часто повертатися до салону, щоб підправити зачіску або додати їй блиску. Панянки бажають, щоб зачіска виглядала довершеною. На мій погляд, французькі мелірування саме це і забезпечує», — розповідає Тревіс Оглтрі.
Експерт каже, що така зачіска підійде усім панянкам. Втім, найкраще пасуватиме власницям стрижки міді, панянкам з чубчиком або без нього.
«Від брюнеток, які шукають ледь помітного ефекту, до блондинок, які шукають м’якості, та клієнток, які хочуть зафарбувати сивину. Головне — це радше ефект, ніж початкова точка. Французьке мелірування освітлює волосся, не надто відхиляючись від вашого природного кольору, і підходить для всіх типів волосся, оскільки засіб наноситься індивідуально», — розповів перукар.
Нагадаємо, ми писали про те, чому французьке мелірування — наймодніше фарбування для сивого волосся. Зачіску нещодавно продемонструвала Меріл Стріп під час промотуру другої частини фільму «Диявол носить Prada», змінивши свою фірмову платину на більш природну розтяжку кольору.