Зіпсуєте безповоротно: які два інгредієнти в жодному разі не можна додавати в маринад для шашликів

В маринад для шашлику можна додавати різні інгредієнти, адже часто кожен готує цю страву по-своєму. Водночас, кажуть кулінари, є певні продукти, які додавати в жодному разі не можна.

Вони можуть не лише повністю зіпсувати смак страви, але й погіршити "структуру" м'яса, зробивши його надто жорстким і сухим.

Щоб створити ідеальний маринад для шашлику, потрібно додати до нього жири, які обгорнуть кожен шматочок м'яса, покращать смак і не дадуть сокам витікати під час смаження.

Зазвичай в якості жирів використовують олію, вершки, несолодкий густий йогурт, розтоплене вершкове масло чи сметану.

Експерти також стверджують, що в маринаді повинна обов'язково бути присутня кислота, яка допомагає пом'якшити волокна м'яса, за рахунок чого страва стає ніжнішою. Це можуть бути сік гранату або цитрусових, сухе вино, томатний сік або томати, ягоди.

Останній, але не менш важливий інгредієнт, прянощі, що додають страві необхідних смаку та аромату. Звичайно, кожен може додати на свій смак, але традиційними вважаються часник, чорний чи будь-який інший перець, лавровий лист, чебрець, базилік, орегано, корінь імбиру, ялівець.

Що не можна додавати в маринад для шашлику

Як правильно замаринувати м'ясо на шашлик / Фото: Unsplash

Існують і такі інгредієнти, які категорично не можна додавати до маринаду. Найчастіше експерти згадують оцет та майонез. Хоча існує думка, що оцет допомагає зробити м'ясо ніжнішим, насправді, наголошують кулінари, все відбувається навпаки. Через оцет у процесі смаження м'ясо залишиться сирим всередині, але підгорить зверху.

Майонез українці часто додають до маринаду для шашлику, але експерти попереджують, що він у процесі термічного оброблення перетворюється на джерело канцерогенів.

Як правильно замаринувати м'ясо на шашлик: що не робити, щоб не зіпсувати

Кулінари радять звертати увагу на низку важливих аспектів:

не можна класти надто багато кислих продуктів (соєвий соус, лимон, ківі, ананас), тому що через їхній надлишок м'ясо стане надто м'яким;

не варто одразу сильно солити м'ясо, тому що сіль "витягне" з нього всю вологу і шашлик вийде сухим;

щоб маринад не забив смак самого м'яса, краще готувати його з невеликої кількості інгредієнтів;

також слід додавати ідеальну кількість спецій — експерти радять пропорції 4:1.

Якщо ви хочете поекспериментувати з маринадом, не варто робити це з усім обсягом м'яса. Більшу порцію приготуйте за вже перевіреним класичним рецетом. Пам'ятайте, маринад повинен повністю накрити м'ясо і бути свіжим.

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