Зіпсуєте своє особисте життя: ось чого за повір'ями не можна робити з обручкою після розлучення

Навколо обручок здавна існувало чимало народних прикмет. Ці прикраси є символом щасливої та міцної родини. Однак, не кожна пара може впоратися з тягарем шлюбу. І після розлучення з'являється запитання: а що робити з обручкою?

Традиція носити обручки: звідки вона прийшла

Така традиція зародилася ще у Стародавньому Єгипті. В давнину люди вірили, що від безіменого пальця до серця йде судина, яка відповідає за кохання. Коли людина одягала на безіменний палець перстень, то ніби показувала всім, що її серце вже "зайняте". Багато народів згодом перейняли цю традицію. І навіть в церкві обручки стали символом відданості і вірності.

Сьогодні до обручки можна ставитися по-різному. Хтось її вважає лише прикрасою, а для когось вона несе надзвичайно велике значення. У наших пращурів навіть існувало повір'я, якщо втратити обручку, то це призведе до сварок в сім'ї і навіть розлучення. Заборонялося і давати приміряти цю прикрасу іншим. Вважалося, що цим чужа людина ніби втручається в сімейне життя. За традиціями деяких країн обручку не знімають з руки взагалі до моменту появи у родині дитини.

Чого не можна робити з обручкою після розлучення: народні прикмети

Народні прикмети про обручку / Фото: Unsplash

Більшість людей після розлучення залишають обручку у себе. Дехто носить її на безіменному пальці іншої руки. Однак психологи стверджують, що це погане рішення. Прикраса буде постійно нагадувати вам про шлюб, який закінчився, про втрату кохання і іншої людини.

В давніх повір'ях взагалі дуже негативно відносилися до того, щоб залишити обручку після розлучення. Вважалося, що вона притягуватиме у життя негативну енергію, псуватиме нові відносини. Також цю прикрасу не зберігали у скринці з іншими аксесуарами. Існувала прикмета, що вона так "блокує" потік добробуту, не дає створити нову міцну родину.

Що робити з обручкою після розлучення

Звичайно, кожен вирішує сам, як позбутися обручки після розлучення. Однак також варто прислухатися і до народної мудрості наших предків:

обручку забороняється дарувати — разом з нею іншій людині ви віддаєте нещасливу долю;

не слід використовувати її для наступного одруження — нова сім'я розпадеться.

За традиціями обручку можна віддати колишній дружині/чоловікові. Так ви "розриваєте" зв'язок з ними. Також можна її продати, а на виручені кошти придбати іншу прикрасу. Дозволяється і переплавляти перстень, щоб виготовити з нього щось нове.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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