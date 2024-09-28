Зіпсуєте техніку і одяг: які речі категорично не можна класти до пральної машини

Є певні речі, які в жодному разі не можна прати в пральній машині. Запам'ятайте чотири з них, щоб не довелося викликати майстра.

Одна з найбільш поширених помилок багатьох українців — це намагатися випрати в пральній машині килимок для ванної. Справа в тому, що ця річ вміє вбирати набагато більше рідини, ніж може вмістити пральна машина.

А ще проблема в гумовій підкладці виробу, яка може розкришитися, пошкодивши під час циклу прання внутрішні частини самої машини.

Також в жодному разі не кладіть до пральної машини одяг, на якому є плями від горючих рідин. Такі речовини здатні зіпсувати техніку і вам доведеться викликати майстра або, в гіршому разі, купувати нову пральну машину.

Не рекомендують фахівці прати дитячі шкарпетки. Справа в тому, що вони дуже маленькі, а тому можуть потрапляти у зливний шланг, засмічуючи його. Якщо вам потрібно їх випрати саме в пральній машинці, придбайте мішечок-сітку і кладіть шкарпетки в нього перед пранням.

Не варто класти до пральної машини ті речі, на яких зібралося багато шерсті домашніх тварин. Перед пранням обов'язково приберіть її липким валиком, інакше вона через деякий час заб'є фільтр пральної машини.

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