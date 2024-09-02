Зіркові стилісти назвали 5 трендових речей, які мають бути у вашому осінньому гардеробі

Ця осінь продовжує тренди практичної "тихої розкоші", в гардеробі мають обов’язково бути базові речі. Такий одяг легко акцентується і поєднується між собою, тому можна створювати безліч яскравих образів, не витрачаючи зайві кошти на нові речі. Також слід враховувати, що холодна пора року вимагає затишних, комфортних і теплих речей, стилісти рекомендують купувати не лише модний, а й функціональний одяг. Розповідаємо, які п’ять предметів гардеробу мають обов’язково бути у вашому модному арсеналі восени 2024.

Джинсова сукня

Які речі у трендах восени 2024 / Фото: Freepik

Джинсові речі ніколи не вийдуть із трендів, які б варіації одягу не були на вершині модного олімпу. Цієї осені модні експерти рекомендують подбати про те, щоб у вашому гардеробі була джинсова сукня міді довжини з комірцем та паском. Така річ легко акцентуватиметься шкіряною сумочкою та хустинкою. Взувати під джинсову сукню можна ботильйони на підборах чи високі чоботи на пласкій підошві.

Класичні штани

Які речі у трендах восени 2024

Ця річ обов’язково має бути у гардеробі кожної жінки, яка хоче мати досконалий та елегантний вигляд. Зіркові стилісти рекомендують вибирати речі монотонних кольорів із цікавими елементами у вигляді ременів чи застібок. Класичні штани можна поєднувати з блузами, сорочками, жакетами, гольфами чи жилетами.

Ботфорти

Які речі у трендах восени 2024 / Фото: pixabay.com

Ботфорти вже давно стали класикою, що не дивно, адже їх люблять усі модниці світу. Цієї осені актуальними залишаються високі прямі моделі з екошкіри, лакованої шкіри чи замші. Таке взуття увиразнить навіть найпростіший образ, зробить його розкішним та досконалим.

Жакет

Які речі у трендах восени 2024 / Фото: pixabay.com

Стилісти цієї осені пропонують носити піджаки вільного крою чи блейзери монохромних відтінків. Одяг має бути виконаний з дорогої та якісної тканини, тоді він служитиме упродовж кількох років, не втрачаючи свого вигляду та актуальності. Жакети можна комбінувати із сорочками, сукнями, спідницями, джинсами тощо. Ця базова універсальна річ підкреслюватиме вашу досконалість у будь-якому одязі. Не слід боятися експериментувати, аби створити для себе бездоганний аутфіт.

Шкіряний одяг

Які речі у трендах восени 2024 / Фото: pixabay.com

Цієї осені шкіряні речі на піку своєї популярності. Це можуть бути корсети, спідниці, штани, сарафани, сукні, жакети тощо. Фаворитом цього сезону буде чорна шкіра різноманітних текстур – від ідеально гладкої матової до сліпучої глянсової. Тому стилісти рекомендують мати хоча б кілька шкіряних речей, які будуть актуальними ще багато років поспіль.

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