Зістарять на 10 років: стилісти назвали чотири заборонені кольори на весну 2024 року

Весна 2024 року обіцяє бути модною та яскравою, але є кілька кольорів, про які, на думку експертів, краще забути цього сезону. Адже вони прибавляють віку.

Давайте розглянемо чотири відтінки, які можуть візуально додавати лишні роки, щоб ви могли уникати їх в своїх весняних образа.

Бежевий

Хоча цей колір і вважається універсальний і навіть класичним, але цього весняного сезону він може лише нашкодити. Адже з ним ваш образ стане нудним та отримає дещо старомодний вигляд. Замість того, щоб обирати повністю бежеве вбрання, спробуйте додати кольорові акценти. Так ви зможете розбавити нейтральний відтінок.

Сірий

З одного боку сірий колір може надавати враження стриманості та серйозності, але він зовсім не відповідає весняному настрою. Стилісти не рекомендують обирати повністю сірі вбрання, а якщо вам все-таки дуже подобається цей колір, спробуйте розбавити його більш яскравими.

Коричневий

Цей відтінок не лише темний, але і досить важкий, а тому він може зробити образ надто похмурим і суворим. Стилісти рекомендують зупинитися на альтернативі — обрати свіжі та світлі відтінки, пастельні тони.

Монохромні образи

Весь образ в одному відтінку може мати нудний та одноманітний вигляд. Фахівці радять навесні 2024 року спробувати грати з контрастом, поєднувати різні кольори та текстури. Саме так ви зможете створити живий і яскравий образ.

Якщо ви хочете мати стильний вигляд і не прибавити собі зайвих років, варто уникати перелічених кольорів. Віддавайте перевагу насиченим, яскравим та соковитим відтінкам.

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