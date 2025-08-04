Зламала хребет заради лайків: мати-блогерка виконала небезпечний тренд на підборах / © thesun.co.uk

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У Єкатеринбурзі 32-річна Мар’яна Баруткіна, яка щойно стала мамою, зламала хребет, виконуючи небезпечний трюк для соціальних мереж. Жінка намагалася повторити вірусний «Виклик на шпильках», натхненний позою співачки Нікі Мінаж.

Про це The Sun.

На відео, що стало вірусним у Росії, видно, як Мар’яна у туфлях на високих підборах балансує на перевернутій каструлі з банкою дитячого харчування. Втративши рівновагу, жінка впала, отримавши компресійний перелом хребта.

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За словами Мар’яни, це була її перша спроба створити контент для блогу, який вона вирішила почати вести через вісім тижнів після пологів.

«Іронія? Карма? Чи просто життя, яке завжди випробовує нашу міцність у найнесподіваніший момент», — прокоментувала вона.

Після інциденту Мар’яні довелося три місяці носити спеціальний корсет. Відео викликало шквал критики в російських соціальних мережах. Користувачі засудили її за те, що вона поставила прагнення до популярності вище за безпеку та піклування про новонароджену дитину. У відповідь на критику Мар’яна заявила, що її дитиною опікуються дві няні, а сама вона тепер «живе в статусі „зірки“».

Нагадаємо, дедалі більше чоловіків звертаються до лікарів через небезпечні наслідки «швидких» косметичних процедур. Особливо небезпечною стала мода на ін’єкції ботоксу або філерів у пеніс у нелегальних клініках Глазго. Чоловіки сподіваються вилікувати еректильну дисфункцію або збільшити орган, але в результаті отримують серйозні ускладнення, що часто вимагають термінової медичної допомоги. У одному з таких жахливих випадків пацієнту навіть довелося ампутувати пеніс.

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