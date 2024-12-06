Зламаєте життя: чому в жодному разі не можна дарувати й приймати від близьких деякий посуд

Коли потрібно підібрати подарунок, наприклад, до новорічних свят, слід пам'ятати, що за народними прикметами не можна дарувати певний посуд.

Традиційно ми даруємо сервізи і столове срібло, але, кажуть народні прикмети, ці предмети можуть принести людині лише неприємності. З особливою обережністю слід дарувати й фарфор.

Яким би привабливим не був посуд, скільки б майстер часу не витратив на його створення, важливо звернути увагу на те, чи немає на його поверхні потертостей, навіть дрібних тріщин чи сколів. За наявності такий посуд принесе нещастя і може навіть негативно вплинути на долю нового власника. Навіть, якщо в думках у вас зовсім не було нічого поганого, ви можете одним подарунком принести в родину розбрат.

Якщо ви хочете подарувати ніж, яким би привабливим і особливим він не був, обов'язково візьміть за нього невелику "плату". Навіть декілька монет. З давніх-давен існує прикмета, що ножі приносять в родину негатив та біди. Між людиною, яка подарували цей подарунок, і тою, яка прийняла його, може розпочатися серйозна сварка.

А ось закоханій парі, особливо молодятам, в жодному разі не слід дарувати виделки. Нічого доброго такий подарунок не принесе. Між парою стосунки довго не протривають, почуття почнуть швидко згасати. Ось так можна "подарувати" неприємності, навіть нічого не підозрюючи.

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