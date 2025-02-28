Змішайте ці два інгредієнти – і навіть найсіріший тюль стане бездоганно білим

З часом тюль втрачає свій первозданний білосніжний колір, оскільки на ньому осідає багато пилу, а на кухонних фіранках додається проблема жовтих плям від жиру.
Іноді господиням буває доволі складно відіпрати жовтизну й сірість, щоб повернути тюлю первозданну білизну. Втім, є підручні засоби, які вмить вирішать цю проблему. Коштують вони копійки, а результат перевершить усі сподівання. Розповідаємо, як відбілити тюль від жовтизни та сірості за допомогою засобів, які є в кожному домі.
Як відбілити тюль: найкращий і найпростіший метод
Щоб повернути фіранкам ідеальний вигляд та кришталеву білизну, треба приготувати засіб для прання. Для цього необхідно натерти трохи господарського мила і змішати його з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Цією пастою треба добре намилити вологий тюль, потім відправити його в тазик, залити гарячою водою і залишити на півтори години, щоб засіб відпрацював. Така суміш на відмінно впорається з жовтими плямами та застарілим брудом і поверне тюлю його бездоганну білизну.
Після замочування тюль треба добре прополоскати, щоб позбутися мийного засобу та бруду. Для посилення ефекту його можна випрати в машинці, додавши столову ложку відбілювального засобу прямо в барабан.
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