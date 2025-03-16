Змішайте ці два засоби і нанесіть на ванну: через 10 хвилин сантехніка буде, як нова

Як за допомогою копійчаних аптечних продуктів відбілити ванну, позбутися іржі, жовтизни та сірості: терти нічого не доведеться.

Якщо ваша ванна втратила первозданну білизну, не варто засмучуватися, є прекрасні методи, які допоможуть повернути сантехніці сяяння та ідеальну чистоту. Розповідаємо, як швидко відбілити ванну копійчаними засобами, які є в кожному домі.

Як відчистити ванну від жовтизни наявними засобами: корисні лайфгаки

Перекис водню й аміак. Треба змішати два засоби у співвідношенні 1:2 і нанести на поверхню ванни. Залиште розчин на 10-15 хвилин, потім змийте теплою водою. Терти нічого не треба, після такої процедури ванна буде сяяти чистотою, неначе щойно з магазину.

Треба змішати два засоби у співвідношенні 1:2 і нанести на поверхню ванни. Залиште розчин на 10-15 хвилин, потім змийте теплою водою. Терти нічого не треба, після такої процедури ванна буде сяяти чистотою, неначе щойно з магазину. Сода й оцет. Якщо у вас є білий оцет 5%, його можна сміливо брати для чищення ванни. Такий продукт у поєднанні з содою вважається універсальним засобом для чищення будь-яких поверхонь, він ідеально відбілює сантехніку, а також упорається з брудом, іржею та вапняним нальотом. Змішайте оцет із содою у рівних пропорціях і нанесіть на поверхню ванни, залиште на короткий час, а потім просто змийте водою.

Якщо у вас є білий оцет 5%, його можна сміливо брати для чищення ванни. Такий продукт у поєднанні з содою вважається універсальним засобом для чищення будь-яких поверхонь, він ідеально відбілює сантехніку, а також упорається з брудом, іржею та вапняним нальотом. Змішайте оцет із содою у рівних пропорціях і нанесіть на поверхню ванни, залиште на короткий час, а потім просто змийте водою. Засіб для чищення духовок також підійде для чищення ванни. Такий продукт містить м’які абразиви, які можуть відбілити будь-яку поверхню та зробити її ідеально чистою й сяючою. Щоб почистити пожовтілу ванну, треба нанести засіб на сантехніку й потерти жорсткою стороною губки. Потім засіб необхідно змити й витерти ванну насухо.

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