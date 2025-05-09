ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

Змішайте господарське мило з марганцівкою — і більше жодних плям: лайфгак для господинь

Якщо у вас є речі, які не відпираються, не варто засмучуватися, такий простий засіб із двох інгредієнтів виведе всі в’їдливі плями та бруд.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим вивести уїдливі плями з речей

Чим вивести уїдливі плями з речей / © Freepik

Цим методом користувалися ще наші бабусі, коли не було такого вибору хімічних відбілювальних засобів. Поєднання господарського мила і слабкого розчину марганцівки (перманганату калію) — це прекрасне рішення, яке стане у нагоді всім, хто вже перепробував купу плямовивідників і не отримав жодного результату.

Як вивести в’їдливий бруд із речей, коли плямовивідники не справляються

Цей розчин чудово підходить для замочування одягу, особливо коли звичайне прання не допомагає. Його ефективність полягає у м’якому, але глибокому впливові на волокна тканини, не вимагаючи агресивного тертя чи використання жорстких щіток.

Як приготувати плямовивідник? Для цього треба натерти пів бруска звичайного господарського мила, насипати в каструлю, додати трохи води й розтопити на повільному вогні, щоб утворилася однорідна маса. Потім необхідно приготувати слабкий розчин марганцівки. Розчиніть кілька кристаликів у теплій воді, щоб вона стала світло-рожевого відтінку. Дуже важливо стежити за концентрацією марганцівки — занадто насичений розчин може зіпсувати світлу тканину. Змішайте приготовані компоненти, насипте теплої води, 3-4 літри буде досить.

Одяг та інші речі з плямами занурте в отриманий розчин на 10-15 хвилин. Цього часу вистачить, щоб засіб відпрацював. Після замочування відправте речі до пральної машинки і виперіть як зазвичай. Після такого прання навіть найуїдливіші плями зникнуть, як і не було.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie