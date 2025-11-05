- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
Змішайте кілька простих інгредієнтів у воді — і ваш заміокулькас засяє насиченою зеленню: надзвичайно просте підживлення
Щоб заміокулькас ріс міцним, яскравим і привабливим, кожен власник цієї рослини рано чи пізно замислюється над правильним підживленням.
Без збалансованого живлення домогтися розкішного вигляду доволі складно.
За словами експертів, одним із ключових етапів догляду є регулярне обприскування — саме воно стимулює появу молодого, соковитого листя. Водночас важливо дотримуватися правильного співвідношення поживних елементів у добриві. Завдяки цьому вдома можна виростити справжній “кущ” тропічної зелені.
Найкраще підходить порошкове підживлення, яке можна вносити як під корінь, так і методом обприскування. Формула має містити азот, калій і фосфор у рівних пропорціях. Фахівці наголошують: заміокулькас чудово засвоює корисні речовини саме через листя. У результаті активно розвиватиметься не лише коренева система й бульби, а й надземна частина рослини.
Щоб приготувати розчин, достатньо розвести 2 грами порошкового добрива у воді. Потім перелити рідину в пульверизатор і щедро зволожити рослину — економити не варто, адже в природних умовах заміокулькас звик до високої вологості. Процедуру слід повторювати двічі на місяць.