Чим підливати заміокулькас, щоб був зеленим і яскравим / © Pixabay

Реклама

Без збалансованого живлення домогтися розкішного вигляду доволі складно.

За словами експертів, одним із ключових етапів догляду є регулярне обприскування — саме воно стимулює появу молодого, соковитого листя. Водночас важливо дотримуватися правильного співвідношення поживних елементів у добриві. Завдяки цьому вдома можна виростити справжній “кущ” тропічної зелені.

Найкраще підходить порошкове підживлення, яке можна вносити як під корінь, так і методом обприскування. Формула має містити азот, калій і фосфор у рівних пропорціях. Фахівці наголошують: заміокулькас чудово засвоює корисні речовини саме через листя. У результаті активно розвиватиметься не лише коренева система й бульби, а й надземна частина рослини.

Реклама

Щоб приготувати розчин, достатньо розвести 2 грами порошкового добрива у воді. Потім перелити рідину в пульверизатор і щедро зволожити рослину — економити не варто, адже в природних умовах заміокулькас звик до високої вологості. Процедуру слід повторювати двічі на місяць.