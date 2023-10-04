Змішайте мило та цей копійчаний аптечний засіб: все вичистить до блиску – ванну, унітаз і душ

Дуже потужний та ефективний засіб для чищення будь-яких поверхонь від вапняного нальоту, застарілого жиру та бруду можна приготувати у домашніх умовах із цих двох простих інгредієнтів.

Як швидко очистити унітаз, ванну та душ від бруду та вапняного нальоту

Ще наші бабусі користувалися таким способом для чищення від бруду, жиру та вапняного нальоту, коли ще хімічних засобів практично не було. Для приготування очисника потрібно натерти на терці брусок господарського мила, додати харчової соди, 5 крапель нашатирного спирту, розвести суміш водою до консистенції пасти. Потім приготований засіб потрібно нанести на поверхню, яка потребує очистки, і залишити на 5-7 хвилин, далі ретельно змити водою.

Така суміш чудово впорається з брудом на кухні, із вапняним нальотом у ванній кімнаті, відчистить унітаз, раковини та душову кабіну, також кахель та кухонну плиту. За потреби, якщо бруд дуже в’ївся, пасту потрібно залишити на брудній поверхні на годину, потім ретельно змити водою.

Як відчистити унітаз від вапняного нальоту: ще 7 перевірених способів

Жовті плями від жорсткої водопровідної води дуже псують вид сантехніки, до того ж, досить важко відмиваються. Але є ефективні підручні засоби, які допоможуть їх швидко позбутися. Тому варто спробувати сім народних методів, коли під рукою немає спеціального засобу для чищення вапняного нальоту.

Оцет. Якщо забруднення недавнє, а площа, яку потрібно чистити, невелика, тоді можна скористатися столовим оцтом. Потрібно змішати воду та оцет у пропорції 1:1 і нанести на жовту пляму пульверизатором. Через кілька хвилин після нанесення потріть оброблене місце щіткою для унітазу та ретельно змийте водою. Якщо ділянки ураження великі, можна просто полити їх оцтом. Тоді це потрібно зробити вночі, залишити на 6-7 годин, щоб рідина спрацювала, потім варто пройтися щіткою по поверхні та змити водою.

Якщо забруднення недавнє, а площа, яку потрібно чистити, невелика, тоді можна скористатися столовим оцтом. Потрібно змішати воду та оцет у пропорції 1:1 і нанести на жовту пляму пульверизатором. Через кілька хвилин після нанесення потріть оброблене місце щіткою для унітазу та ретельно змийте водою. Якщо ділянки ураження великі, можна просто полити їх оцтом. Тоді це потрібно зробити вночі, залишити на 6-7 годин, щоб рідина спрацювала, потім варто пройтися щіткою по поверхні та змити водою. Наждачний папір. Інколи на унітазі вапняний наліт дуже стійкий, навіть спеціальні засоби не можуть впоратися. Тому тут слід допомогти собі наждачним папером. Жовті плями можна обробити будь-яким засобом, залишити на деякий час, потім потерти наждачним папером. Але робити це потрібно дуже обережно, щоб на сантехніці не залишилося видимих подряпин.

Інколи на унітазі вапняний наліт дуже стійкий, навіть спеціальні засоби не можуть впоратися. Тому тут слід допомогти собі наждачним папером. Жовті плями можна обробити будь-яким засобом, залишити на деякий час, потім потерти наждачним папером. Але робити це потрібно дуже обережно, щоб на сантехніці не залишилося видимих подряпин. Оцет та харчова сода. Це ще один популярний метод чищення вапняного нальоту. Для цього потрібно зробити із соди та оцту пасту. Залийте в унітаз на поверхні жовтих плям 1 чашку оцту, потім посипте зверху однією чашкою харчової соди. Суміш потрібно залишити на 10 хвилин. Далі варто почистити забруднену поверхню щіткою і залишити ще на 20 хвилин. Потім змийте воду, це має допомогти позбутися вапняного нальоту.

Це ще один популярний метод чищення вапняного нальоту. Для цього потрібно зробити із соди та оцту пасту. Залийте в унітаз на поверхні жовтих плям 1 чашку оцту, потім посипте зверху однією чашкою харчової соди. Суміш потрібно залишити на 10 хвилин. Далі варто почистити забруднену поверхню щіткою і залишити ще на 20 хвилин. Потім змийте воду, це має допомогти позбутися вапняного нальоту. Кока-кола. Цей солодкий напій стане чудовим помічником у господарстві. Потрібно акуратно вилити колу на стінки унітазу і залишити на 30 хвилин. Солодка газована вода розчинить вапняний наліт, і він легко змиється водою. Якщо з першого разу не вдалося позбутися жовтих плям, повторіть процедуру.

Цей солодкий напій стане чудовим помічником у господарстві. Потрібно акуратно вилити колу на стінки унітазу і залишити на 30 хвилин. Солодка газована вода розчинить вапняний наліт, і він легко змиється водою. Якщо з першого разу не вдалося позбутися жовтих плям, повторіть процедуру. Лимонна кислота. Потрібно засипати 1 пакет кислоти у бачок, а два пакетики – в унітаз. Засіб потрібно залишити діяти на 3-4 години. Він ефективно розчинить бруд і його залишки можна буде просто почистити щіткою та змити водою.

Потрібно засипати 1 пакет кислоти у бачок, а два пакетики – в унітаз. Засіб потрібно залишити діяти на 3-4 години. Він ефективно розчинить бруд і його залишки можна буде просто почистити щіткою та змити водою. Лимонний сік та оцет. Не менш ефективний метод боротьби з вапняним нальотом – це змішати сік лимона з оцтом. Оскільки вапняний наліт не здатен витримати додатковий шар кислоти, який міститься у лимонному соці. Змішайте оцет та сік одного лимона у рівних пропорціях та обробіть плями. Залиште засіб для чищення на годину, щоб він міг упоратися з вапняним нальотом, і змийте водою.

Не менш ефективний метод боротьби з вапняним нальотом – це змішати сік лимона з оцтом. Оскільки вапняний наліт не здатен витримати додатковий шар кислоти, який міститься у лимонному соці. Змішайте оцет та сік одного лимона у рівних пропорціях та обробіть плями. Залиште засіб для чищення на годину, щоб він міг упоратися з вапняним нальотом, і змийте водою. WD-40. Цей засіб використовують як мастило, що бореться з корозією. Але його також застосовують у боротьбі з вапняним нальотом та іржею. Якщо маєте такий засіб у господарстві, розпиліть його на жовті плями унітазу, зачекайте 5 хвилин, потім потріть щіткою та змийте водою.

Раніше ми писали, як легко видалити жирний наліт на кухні з фасадів та інших поверхонь за допомогою підручних засобів.

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