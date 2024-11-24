Змішайте ряжанку і сметану на ніч: зранку отримаєте вишуканий ніжний сир до святкового столу

Приготований сир чудово підійде для смачних бутербродів або як окрема вишукана закуска до новорічного столу.

Якщо хочете здивувати гостей ніжною дорогою закускою, не витрачаючи для цього багато зусиль і грошей, тоді можна приготувати сир "Філадельфія". Вам знадобиться лише два основних складники і трохи часу. Такий сир стане ідеальним доповненням до будь-яких ваших кулінарних шедеврів.

Як приготувати сир "Філадельфія" в домашніх умовах

Для приготування знадобляться прості інгредієнти, які точно є на вашій кухні:

1 л ряжанки;

500 г сметани;

2-3 гілочки зелені (петрушка і кріп);

сіль і спеції за смаком.

Спосіб приготування: покрокова інструкція

У глибокій ємності змішайте ряжанку та сметану до отримання однорідної маси. Дрібно наріжте петрушку і кріп, додайте їх до суміші. Не забудьте посолити та приправити за смаком. Підготовка до віджимання: застеліть друшляк марлею у три шари і перекладіть туди сирну масу. Зверху накрийте марлею і залиште стікати на 2-3 години. Щоб сироватка швидше відділялася, покладіть зверху невеликий вантаж. Через 5-6 годин ви отримаєте густий ніжний сир, готовий до вживання.

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