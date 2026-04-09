Яка користь попелу й соди для городу

Досвідчені городники часто використовують прості підручні засоби замість дорогих і агресивних хімікатів. Одне з таких поєднань — харчова сода і деревний попіл. Цей народний метод відомий ще з давніх часів і допомагає одночасно вирішувати кілька проблем на городі: захищати рослини від шкідників, покращувати ґрунт і зменшувати ризик грибкових захворювань.

Яка користь соди й попелу для городніх культур

Харчова сода має антисептичні та протигрибкові властивості. Вона допомагає стримувати розвиток борошнистої роси та інших грибкових інфекцій.

Деревний попіл — це природне джерело калію, кальцію та інших мікроелементів. Він покращує структуру ґрунту і відлякує деяких шкідників.

У поєднанні ці два компоненти створюють захисне середовище для рослин.

Для приготування засобу потрібна склянка деревного попелу та 2 столові ложки харчової соди. Інгредієнти ретельно перемішують у сухому вигляді. Отриманою сумішшю посипають ґрунт навколо рослин або легенько припудрюють листя у суху погоду.

Де і як застосовувати засіб на городі

Цей метод особливо ефективний для капусти, огірків, томатів і полуниці. Його використовують для захисту від попелиці, слимаків та грибкових хвороб.

Суміш краще вносити у суху погоду, щоб вона довше залишалася на поверхні ґрунту. Після дощу процедуру варто повторити. Не слід перевищувати дозування, щоб не змінити кислотність ґрунту.

Додатковий ефект засобу для ґрунту

Деревний попіл допомагає знизити кислотність ґрунту, що особливо корисно для багатьох овочевих культур. Сода, у свою чергу, створює несприятливе середовище для розвитку патогенів.

Разом вони підтримують баланс ґрунту і покращують ріст рослин.

Важливі застереження. Не варто застосовувати суміш надто часто. Також її не рекомендують для рослин, які люблять кислий ґрунт, наприклад чорниці.