Змішайте всього лише три інгредієнти: надовго забудете про відбитки пальців на дзеркалі

Позбутися відбитків пальців на дзеркальній поверхні надовго не проблема з цим домашнім засобом з трьох інгредієнтів.

Великий недолік будь-якої дзеркальної поверхні полягає в тому, що на ній постійно з'являються плями та відбитки пальців. Вони мають некрасивий вигляд та спотворюють інтер'єр. Однак, кажуть експерти, ви можете позбутися їх за допомогою простого домашнього засобу.

Щоб приготувати його, знадобляться лише три інгредієнти:

половина чашки теплої води;

1 ст. ложка ополіскувача для посудомийних машин;

1 ст. ложка оцту.

За відсутності ополіскувача для посудомийних машин, спробуйте приготувати таку суміш: 0,5 склянки лимонного соку, 15 крапель будь-якої ефірної олії та 4 ст. ложки гліцерину.

Ретельно змішайте всі інгредієнти, а потім протріть засобом дзеркало. Оцет допомагає швидко впоратися з масними плямами, а ополіскувач залишить на поверхні захисну плівку, яка запобігатиме появі нових відбитків пальців.

Зрештою, не забудьте ще й ретельно відполірувати поверхню дзеркала.

Ви також можете спробувати приготувати інший домашній засіб для чищення дзеркал, якщо в вашому будинку немає посудомийної машини. Для блиску поверхні підійде звичайна вода у поєднанні з оцтом. Однак є ще один цікавий лайфгак, який допомагає позбутися відбитків пальців. Використовуйте піну для гоління. Вона буде очищати і залишить на дзеркалі захисну плівку.

Цікаво, що цей засіб можна застосовувати і для очищення унітазу, ванни чи раковини для надання їм блиску.

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