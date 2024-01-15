Змішайте з цим секретним інгредієнтом воду для поливання орхідей: навіть хвора рослина зазеленіє

Якщо ви любите орхідеї, вам напевно хочеться, щоб ці ніжні рослини часто квітнули і були зеленими. Окрім правильного догляду не забувайте їх підживлювати.

Існує один секретний інгредієнт, який здатний творити справжні чудеса з вашою орхідеєю. І це — звичайна харчова сода.

Звичайно, дуже важливо регулярно і правильно поливати орхідею. Але води може бути не достатньо для зростання та пишного квітіння цієї екзотичної рослини. Щоб стимулювати орхідею, спробуйте додати у воду харчову соду.

Орхідеї потребують особливого догляду. І однією з причин, чому вони припиняють квітнути і рости, може бути розмноження бактерій та грибків через надмірне поливання.

Харчова сода відома своїми лужними властивостями, вона регулює pH води і перетворює її на чудодійний еліксир для рослини. Бікарбонат натрію, підтримуючи оптимальний рівень pH у кореневому середовищі, сприяє більш ефективному засвоєнню поживних речовин, а тому орхідея починає швидше рости і пишно квітнути.

Крім цього, харчова сода є ще й відмінним протигрибковим та антибактеріальним засобом, а тому вона знижує ризик розвитку інфекцій та захворювань орхідеї. Рослина залишається здоровою, а тому може розвивати листя чи випускати більше бутонів.

Використання соди також допомагає збільшити фотосинтез і зростання коренів.

Щоб приготувати розчин, візьміть 1 л води і розчиніть у ній одну столову ложку харчової соди. Ретельно перемішайте і нанесіть на листя та коріння орхідеї один раз на тиждень. Зовсім скоро ви побачите, що рослина почала краще зростати і випустила нові бутони.

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