Змії на подвір’ї: як діяти, якщо виявили нору

Змії на городі / © Unsplash

Зміїна нора посеред городу або біля будинку — видовище, яке здатне налякати навіть найспокійнішого господаря. Проте не варто одразу панікувати: спершу важливо визначити, чи справді там оселилася змія, і лише тоді діяти.

Про це йдеться на Mental Floss.

Як розпізнати зміїну нору

Змії рідко риють собі житло самостійно — зазвичай вони використовують покинуті нори дрібних тварин, як-от мишей, кротів, полівок чи бурундуків. Такі укриття служать їм захистом від спеки, дощу та хижаків.

Найочевидніша ознака присутності змії — скинута шкіра неподалік входу до нори. Також варто звернути увагу на сліди або послід — темно-коричневого чи чорного кольору, видовженої форми з білуватим «ковпачком» на кінці. Це свідчить, що плазун недавно був активним поблизу.

Що робити, якщо на подвір’ї з’явилася нора

Найперше — не зазирайте всередину і не заглиблюйте туди руку. Змії можуть реагувати на рух агресивно.

Якщо нора розташована біля житла або ділянки, де часто бувають діти, краще звернутися до фахівців із відлову плазунів.

Пам’ятайте, навіть якщо змія піде, укриття може привабити інших — тому ділянку потрібно регулярно оглядати.

Як запобігти появі змій

Експерти радять уникати елементів, які можуть привабити плазунів — наприклад, пташиних ванночок, дуплястих колод, куп гілля або сміття. Усе це створює затишні місця для хованок.

Також допоможе регулярне косіння трави, оскільки змії рідко пересуваються відкритими просторами.

Змії рідко нападають першими, але небезпеку провокують необережні дії людини. Побачивши підозрілу нору — не панікуйте, не торкайтеся її руками, а дійте спокійно й обережно.

