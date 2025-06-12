Надмірне потовиділення влітку — це проблема, яка турбує багатьох. І дорогі парфумовані дезодоранти не завжди справляються з нею, а антиперспіранти можуть містити агресивні хімікати, які завдаватимуть шкоди здоров’ю шкіри. Однак є декілька простих, але вкрай ефективних засобів, які завжди знайдуться у вас вдома. Достатньо лише змочити ватяний диск у правильному розчині — і зона пахв залишатиметься сухою та свіжою упродовж цілого дня.

Оцет (яблучний або звичайний столовий). Цей продукт має природні антибактеріальні властивості та регулює pH шкіри. Змочіть ватяний диск 9% оцтом й обережно протріть зону пахв. Це треба зробити на ніч, а вранці змийте оцет водою. Така проста процедура допоможе зменшити активність потових залоз і нейтралізує неприємний запах.

Содовий розчин. Харчова сода нейтралізує неприємний запах поту і вбирає вологу. Розведіть чайну ложку соди в 2–3 столових ложках теплої води. Змочіть ватний диск у розчині й обробіть зону пахв. Через 10–15 хвилин змийте засіб водою. Содова суміш не лише усуне неприємний запах, а й зробить шкіру під пахвами сухою та свіжою.

Міцний чорний або зелений чай. У чайному листі містяться таніни — природні речовини, які звужують пори й зменшують потовиділення. Щоб приготувати засіб від поту, заваріть 1–2 пакетики чаю у 100 мл окропу й дайте охолонути. Змочіть ватяний диск у напої і зробіть компрес під пахвами на 10 хвилин. Щоб проблема інтенсивного потовиділення більше не турбувала вас, повторюйте процедуру щодня.