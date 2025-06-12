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Змочіть ватяний диск і протріть під пахвами — шкіра буде сухою цілий день
Ці прості засоби від поту неодмінно знайдуться у вашому домі. Вони не блокують потовиділення повністю, як антиперспіранти, але зменшують його інтенсивність та усувають неприємний запах природним шляхом.
Надмірне потовиділення влітку — це проблема, яка турбує багатьох. І дорогі парфумовані дезодоранти не завжди справляються з нею, а антиперспіранти можуть містити агресивні хімікати, які завдаватимуть шкоди здоров’ю шкіри. Однак є декілька простих, але вкрай ефективних засобів, які завжди знайдуться у вас вдома. Достатньо лише змочити ватяний диск у правильному розчині — і зона пахв залишатиметься сухою та свіжою упродовж цілого дня.
Чотири прості засоби від поту, які завжди є під рукою: про це мало хто знає
Оцет (яблучний або звичайний столовий). Цей продукт має природні антибактеріальні властивості та регулює pH шкіри. Змочіть ватяний диск 9% оцтом й обережно протріть зону пахв. Це треба зробити на ніч, а вранці змийте оцет водою. Така проста процедура допоможе зменшити активність потових залоз і нейтралізує неприємний запах.
Содовий розчин. Харчова сода нейтралізує неприємний запах поту і вбирає вологу. Розведіть чайну ложку соди в 2–3 столових ложках теплої води. Змочіть ватний диск у розчині й обробіть зону пахв. Через 10–15 хвилин змийте засіб водою. Содова суміш не лише усуне неприємний запах, а й зробить шкіру під пахвами сухою та свіжою.
Міцний чорний або зелений чай. У чайному листі містяться таніни — природні речовини, які звужують пори й зменшують потовиділення. Щоб приготувати засіб від поту, заваріть 1–2 пакетики чаю у 100 мл окропу й дайте охолонути. Змочіть ватяний диск у напої і зробіть компрес під пахвами на 10 хвилин. Щоб проблема інтенсивного потовиділення більше не турбувала вас, повторюйте процедуру щодня.
Лимонний сік. Лимон не лише усуватиме неприємний запах поту, а й діятиме як природний антисептик. Вичавіть трохи свіжого соку на ватяний диск і нанесіть на суху шкіру під пахвами. Лимонний сік також дає легкий відбілювальний ефект. Але його не рекомендовано використовувати одразу після гоління чи для чутливої шкіри. Такий засіб найкраще наносити вранці перед виходом на вулицю.