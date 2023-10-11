Змусить кімнатні рослини рости і пишно квітнути: візьміть всього лише один популярний продукт

Якщо ви помітили, що кімнатні рослини почали виглядати в'яло і не хочуть квітнути, приготуйте просте підживлення з продукту, який завжди є під рукою.

Замість того, щоб використовувати підживлення з магазину, спробуйте приготувати в домашніх умовах натуральний засіб, який допоможе квітам краще рости і випустити нові бутони.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чим потрібно поливати пеларгонію, щоб вона квітнула навіть взимку.

Вам знадобиться лише один пакетик вівсяних пластівців. Для квітів це справжнє джерело поживних речовин, які допоможуть повернути кімнатним рослинам здоровий вигляд. Зокрема, в них міститься фосфор, калій, кальцій та інші мікроелементи, які потрібні для росту. Вівсянка також допоможе збалансувати кількість азоту, чим покращує газообмін ґрунту. Завдяки вівсяним пластівцям зміцнюється коренева система рослин, їхня стійкість до несприятливих умов підвищується.

Приготувати добриво з вівсяних пластівців можна двома способами. Будь-який з них буде працювати і покращить зростання рослин. Перший полягає в тому, щоб залити 1 літром води півсклянки пластівців і дати їм постояти. Потім злити воду і використовувати її у розведеному вигляді (1:4 з чистою водою) для поливання квітів.

За другим способом потрібно подрібними вівсяні пластівці до стану порошка, присипати ним ґрунт у вазонах, а потім добре перемішати.

Натуральне добриво з вівсняки чудово підходить не лише для підживлення кімнатних рослин. Воно буде корисним і на городі чи для поливання розсади.

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