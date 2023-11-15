Знадобиться пакет для запікання: як відіпрати масні плями на кухонних рушниках

Існують різні лайфгаки, як відіпрати кухонні рушники. Але мало хто пробував спосіб з використанням пакету для запікання. Хоча фахівці з прибирання стверджують, що такий метод дуже дієвий.

Відіпрати масні плями від кухонних рушників — завдання не з простих. Але якщо знати про одну просту хитрість, вам більше не доведеться витрачати на прання надто багато часу.

Наші бабусі зазвичай прали кухонні рушники за допомогою кип'ятіння. Спочатку їх клали у мильний розчин, а потім "варили" у каструлі на повільному вогні кілька годин. Проте сьогодні стільки часу та сил витрачати не потрібно.

І хоча метод з використанням пакету для запікання здається незвичайним, він дуже дієвий. Крім пакету вам знадобляться порошок або рідке господарське мило.

Отже в достатньо глибокий тазик налийте гарячої води. Достатньо буде 1-2 літри. Розчиніть мило чи порошок. Потім занурте в розчин брудні кухонні рушники, залишіть на 5 хвилин. Тепер їх потрібно віджати від зайвої рідини і перенести у пакет для запікання.

Затягніть його краї, але не забудьте залишити невеликий отвір, щоб звідти виходила гаряча пара. Покладіть у мікрохвильову піч, виставте 500-600 Вт на 4-5 хвилин.

Після закінчення цього часу відкрийте дверцята мікрохвильової печі і залишіть рушники з відчиненими дверцятами ще на 3 хвилини. Нехай вони охолонуть. Дістаньте з пакета і прополощіть у теплій воді. Масні плями зникнуть відразу.

Варто звернути увагу, в один пакет для запікання краще класти не більше трьох кухонних рушників. А якщо у вас махрові вироби, то лише один. Замість порошку також можете використовувати таблетки для посудомийної машини. На одне таке прання знадобиться 1 таблетка.

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