Знадобиться лише два інгредієнти: як за одну хвилину приготувати ідеальну глазур на паску

Напередодні Великодня всі господині шукають найкращі рецепти для приготування пасок. Не менш важливою частиною є підготовка глазурі. І тут вам на допомогу прийдуть два інгредієнти.

Зазвичай, щоб приготувати ідеальну цукрову глазур на паску, необхідно мати певні кулінарні навички та чималий досвід, а тому цю частину приготування великодньої випічки часто вважають справжніми муками.

Якщо не дотримуватися пропорцій води, цукру, лимонної кислоти і інших компонентів, то глазур виходить надто рідкою або швидко густіє, а потім тріскається чи стає настільки твердою, що її неможливо відкусити.

Часто ще однією серйозною проблемою, яка чекає на кулінарів-початківців, є не до кінця розчинений цукор. Через нього глазур буде неідеальною, її смак сильно псується.

Щоб позбутися одразу всіх цих проблем та заощадити час, варто спробувати один простий спосіб. Ви можете приготувати "найшвидшу" глазур лише з двох інгредієнтів — популярних серед дітей маршмелоу та звичайної води.

Для того, щоб приготувати ідеальну глазур на паску, вам знадобиться 40 г маршмелоу, які поміщаються у скляну ємність. До них додається 1 ст. ложка води. Потім ємність нагрівається на водяній бані або відправляється до мікрохвильової печі. Якщо ви обрали останній спосіб, то маршмелоу розтоплюється імпульсами по 10 секунд. Ємність щоразу потрібно діставати і перемішувати для отримання ідеальної консистенції. Потрібно зробити не менш ніж три підходи.

Максимум за хвилину ви отримаєте смачну та однорідну суміш, без крупинок цукру, які неприємно хрумтять на зубах. Цю суміш наносять на паску, а потім залишають на 2-3 години, щоб вона застигла.

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