Знадобиться вже через кілька місяців: навіщо українцям радять заморожувати лушпиння картоплі

Зазвичай лушпиння картоплі вважається відходами, а тому одразу викидається до сміттєвого бака. Однак українцям порадили замість цього його заморожувати.

Лушпиння картоплі містять багато корисних речовин, які потрібні рослинам і плодовим культурам. Щойно прийде весна, його можна буде перетворити на цінне добриво, яке буде ефективнішим за більшість хімікатів.

Зокрема, лушпиння містить фосфор, калій, кальцій, магній, залізо, натрій, марганець і цинк. Вони надзвичайно корисні для кущів малини, аґрусу, смородини й полуниці. Використовуючи добриво з лушпиння картоплі, ви отримаєте вдвічі більший урожай плодів. А ще таке підживлення підходить деяким декоративним і квітучим рослинам.

А ось для тих культур, які полюбляють кислі ґрунти, добриво з лушпиння картоплі не підходить. Зокрема, це рододендрони, журавлина, чорниця, солодкий перець, томати.

Як використовувати лушпиння картоплі як добриво

Щоб приготувати добриво, потрібно дотримуватися простої інструкції:

Раніше заморожене лушпиння від картоплі залийте окропом (на 0,5 кг потрібно 0,5 л води). Залиште, щоб рідина остигла, а потім процідіть. Поливайте добривом рослини раз на 3-4 тижні.

Як використовувати лушпиння картоплі як добриво / Фото: Unsplash

Альтернативою добрива із замороженого лушпиння картоплі може стати підживлення підсушеними шкірками. Фахівці стверджують, що так у них зберігаються навіть більше поживних речовин.

Для підсушення спочатку поріжте лушпиння на приблизно рівні шматки. Розкладіть їх на папері для випікання, розігрійте духовку до 100 градусів і поставте сушитися на 2-4 години. Повинна з'явитися хрустка скоринка. Після духовки зачекайте, щоб вони остигли, і покладіть до герметичного контейнера. Добриво можна готувати перед тим, як вносити у ґрунт.

Мало хто про це знає, але лушпиння можна використовувати не лише як добриво. Картопляна маска чудово впорається з грубою шкірою на п'ятах. Для приготування візьміть 400 г лушпиння, залийте 400 мл води. Додайте дві столові ложки лляного насіння, доведіть до кипіння, а потім залиште на пів години варитися на повільному вогні. Після охолодження суміш потрібно розімнути до стану каші. Замочити обидві ноги на 20 хвилин. Потім сполоснути і нанести живильний крем.

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