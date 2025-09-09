ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
3 хв

Знак зодіаку і помада: який відтінок здатний підкреслити вашу справжню красу

Ви коли-небудь стояли перед косметичним прилавком і відчували, що все це красиво, але ніби зовсім не ваше? Можливо, ваш знак зодіаку тихо підказував, що цей колір помади не для вас?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яка помада підходить вашому знаку зодіаку

Яка помада підходить вашому знаку зодіаку / © unsplash.com

Так яка ж помада підкреслить ваш знак зодіаку і подарує щастя в житті?

Овен — вогонь на губах

Овни не грають у пів заходи. Вони рвуться в життя і в макіяж з однаковою силою. Їм потрібна яскрава, майже викликаюча червона помада, щоб зустрічали по сміливості, а не по одягу. На вечірці, де всі в нюдовому, вона одна в червоному — і це однозначно Овен.

Телець — солодкий дотик

Телець обирає відтінок як десерт: ягідний, соковитий, але ніжний. Важливо, щоб помада трималася, виглядала красиво і дарувала відчуття розкоші, немов ароматна свічка, яка тане повільно.

Близнята — гра настрою

Сьогодні блиск із запахом манго, завтра матова сливова, а ввечері — зовсім неочікуваний експеримент. Близнята — це палітра настроїв. Порада: завжди майте кілька варіантів під рукою.

Рак — ніжність у кожному поцілунку

Губи Рака — для ласки. Підходять пастельні рожеві, персикові або ніжні кремові. Ідеально, якщо помада залишає легкий слід на чашці какао — тоді весь ефект ніжності досягнутий.

Лев — будь у центрі уваги

Губи Левиці — як афіша. Вона обирає золото, глибокий винний або блискучий неон, щоб усі погляди були тільки на ній. Якщо ще й з автографом — впевнена перемога.

Діва — ідеально до деталей

Для Діви помада — це не просто колір. Вона доглядає, лікує, містить SPF та вітаміни. Відтінок природний, ніби губи й не фарбували — ідеальна гармонія краси та турботи.

Терези — мистецтво балансу

Не можуть обрати між двома кольорами? Купують обидва і змішують. Їхні відтінки — пильні рожеві, бузкові, кавові, що підкреслюють образ елегантно. Терези не сперечаються — вони зачаровують.

Скорпіон — таємниця на губах

Скорпіон попереджає помадою. Бордовий — як келих вина. Чорний — за настроєм. Їхні відтінки для тих, хто не боїться бути справжнім… або бути поруч із ними.

Стрілець — кольори свободи

Стрілець не визнає меж: фуксія, корал, апельсин — все йде. Головне, щоб виглядало природно, навіть якщо уявна пальма лишень у фантазії.

Козоріг — класика без компромісів

Козеріг обирає перевірене: нюдові, ділові малинові — і користується роками. Надійно, практично і без “ой, стерлося”. Помада доживе до вечора, на відміну від багатьох експериментів.

Водолій — експеримент на максимум

Хром, синій металік, зелений шиммер — це Водолій. Вона шукає самовираження без правил. Може з блискітками, може навіть гелем для брів — але на губах.

Риби — поцілунок русалки

Мрійливі, трохи відсторонені. Люблять перламутр, легкий блиск, відчуття вологи — немов губи щойно шепотіли морські таємниці. Непрактично? Можливо. Красиво? Абсолютно.

Не помада робить жінку красивою, але, дослухавшись до зірок, можна нарешті знайти свій ідеальний відтінок і припинити купувати “ще один такий самий”.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
397
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie