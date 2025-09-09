Знак зодіаку і помада: який відтінок здатний підкреслити вашу справжню красу

Яка помада підходить вашому знаку зодіаку / © unsplash.com

Так яка ж помада підкреслить ваш знак зодіаку і подарує щастя в житті?

Овен — вогонь на губах

Овни не грають у пів заходи. Вони рвуться в життя і в макіяж з однаковою силою. Їм потрібна яскрава, майже викликаюча червона помада, щоб зустрічали по сміливості, а не по одягу. На вечірці, де всі в нюдовому, вона одна в червоному — і це однозначно Овен.

Телець — солодкий дотик

Телець обирає відтінок як десерт: ягідний, соковитий, але ніжний. Важливо, щоб помада трималася, виглядала красиво і дарувала відчуття розкоші, немов ароматна свічка, яка тане повільно.

Близнята — гра настрою

Сьогодні блиск із запахом манго, завтра матова сливова, а ввечері — зовсім неочікуваний експеримент. Близнята — це палітра настроїв. Порада: завжди майте кілька варіантів під рукою.

Рак — ніжність у кожному поцілунку

Губи Рака — для ласки. Підходять пастельні рожеві, персикові або ніжні кремові. Ідеально, якщо помада залишає легкий слід на чашці какао — тоді весь ефект ніжності досягнутий.

Лев — будь у центрі уваги

Губи Левиці — як афіша. Вона обирає золото, глибокий винний або блискучий неон, щоб усі погляди були тільки на ній. Якщо ще й з автографом — впевнена перемога.

Діва — ідеально до деталей

Для Діви помада — це не просто колір. Вона доглядає, лікує, містить SPF та вітаміни. Відтінок природний, ніби губи й не фарбували — ідеальна гармонія краси та турботи.

Терези — мистецтво балансу

Не можуть обрати між двома кольорами? Купують обидва і змішують. Їхні відтінки — пильні рожеві, бузкові, кавові, що підкреслюють образ елегантно. Терези не сперечаються — вони зачаровують.

Скорпіон — таємниця на губах

Скорпіон попереджає помадою. Бордовий — як келих вина. Чорний — за настроєм. Їхні відтінки для тих, хто не боїться бути справжнім… або бути поруч із ними.

Стрілець — кольори свободи

Стрілець не визнає меж: фуксія, корал, апельсин — все йде. Головне, щоб виглядало природно, навіть якщо уявна пальма лишень у фантазії.

Козоріг — класика без компромісів

Козеріг обирає перевірене: нюдові, ділові малинові — і користується роками. Надійно, практично і без “ой, стерлося”. Помада доживе до вечора, на відміну від багатьох експериментів.

Водолій — експеримент на максимум

Хром, синій металік, зелений шиммер — це Водолій. Вона шукає самовираження без правил. Може з блискітками, може навіть гелем для брів — але на губах.

Риби — поцілунок русалки

Мрійливі, трохи відсторонені. Люблять перламутр, легкий блиск, відчуття вологи — немов губи щойно шепотіли морські таємниці. Непрактично? Можливо. Красиво? Абсолютно.

Не помада робить жінку красивою, але, дослухавшись до зірок, можна нарешті знайти свій ідеальний відтінок і припинити купувати “ще один такий самий”.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.